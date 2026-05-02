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石頭連結世界！花蓮國際疊石季開幕　七星潭化身戶外大展場

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2026太平洋國際疊石藝術季」1日上午在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕，來自各地的民眾及國際藝術家，共同參與這場融合自然地景藝術與全民創作的國際級藝術盛會，本次藝術季邀集來自瑞典、西班牙、伊拉克、日本、土耳其等5國藝術家，攜手台灣在地創作者，透過傳統疊石與跨領域藝術概念，在太平洋海岸展開一場跨越文化與地域的藝術對話，激盪出豐富多元的創作能量。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚出席致詞。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，花蓮擁有得天獨厚的自然資源，「永續是花蓮的日常」，她強調在壯闊山海間，人應與自然和諧共處，疊石藝術創作將漂流木、石雕、疊石與地景藝術融合，讓質樸的礫石在視覺與聽覺中交織成一首充滿生命力的「海洋圓舞曲」，彷彿每一件作品都在海風中輕輕吟唱。這不僅是觀光盛事，更是花蓮深耕環境美學、走向國際藝術舞台的永續實踐，相信這份來自土地的石頭美感能夠連結國際，讓世界看見花蓮、走進花蓮，也讓藝術成為連結自然與人心的重要橋梁。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國際策展人Ali Jabbar教授致詞。

徐榛蔚提到，本次活動在去年榮獲「台灣活動卓越獎」公共服務活動佳作肯定；今年已獲國際疊石組織認定為世界三大疊石活動之一（台灣花蓮、英國愛丁堡、美國德州）。本屆籌備期間也與蘇格蘭「歐洲地景藝術節（European Land Art Festival）」建立交流合作關係，未來將以花蓮為起點，推動活動升級為亞洲重要賽事據點，串聯歐洲與美國的國際競賽體系，讓優秀創作者有機會前往蘇格蘭及美國德州參與國際賽事。深化合作基礎，推動花蓮逐步與國際重要藝術節接軌，打造具全球能見度的藝術品牌。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

石雕藝術家本次策展人林立仁致詞。

今年活動邀請國際策展人Ali Jabbar教授來台參與策展，他致詞時指出，石頭不僅是自然物質，更承載記憶與環境語言，透過大自然的素材藝術創作，在人與自然之間搭起橋樑，讓人們在大自然的風景中，看見更強大、更有生命力的美。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼現場頒贈獲獎創作獎金。

台灣知名的石雕藝術家本次策展人林立仁致詞時感性表示，這次參與疊石的藝術家在七星潭的風雨、烈日與海浪聲中，把對花蓮的深愛，都疊進石裡。他感謝與國內外藝術家夥伴的共創，將疊石地景藝術提升至更高的維度，他強調，這場盛會是集結眾人正能量與夢想的圓滿實現。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼七星潭化身疊石創作戶外大展場。

開幕特別邀請台北藝術大學林姿瑩師生，攜手花蓮在地康樂國小及海星國中，共同呈現以石頭為靈感的音樂創作演出，展現花蓮獨特的自然聲響與文化底蘊。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動將持續至6月30日，七星潭將化身為為期兩個月的戶外藝術展場，誠摯邀請國內外旅人走入花蓮，在山海之間感受藝術與自然交織的魅力，見證台灣立足在地、邁向國際的重要里程碑。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府說明，本次藝術季以「全民參與」為核心，現場規劃國際藝術家創作展示、玩家級競賽及親子與遊客即興體驗、市集與工作坊等多元活動，吸引各年齡層參與；同時舉辦疊石攝影比賽，以山海間的平衡美學為題，鼓勵透過不同時間、光線與角度，記錄疊石在自然中的多樣樣貌，並推出短影音創作競賽，邀請民眾用影像展現創意。

▲▼「2026太平洋國際疊石藝術季」在花蓮七星潭風景區藍天廣場盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

【活動資訊連結】
疊石創作工坊場次：115年5月2日（已額滿）
疊石攝影比賽：115年4月28日至5月27日
疊石短影音創作競賽: 115年5月1日至5月31日
正式開幕活動：115年5月1日（星期五）10:00-18:00
海灘趣味活動:全民瘋疊石5月1日15:30－17:30
(共4場，每半小時一場)
活動亮點：主題假日市集、海灘趣味活動、親子體驗活動
活動地點：花蓮縣新城鄉七星潭藍天廣場
更多詳情請臉書搜尋「太平洋國際疊石藝術季Pacific Ocean International Festival Of Rock Balancing And Arts」
花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

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