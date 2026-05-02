▲展現ESG治理決心，昇捷建設完成碳盤查發布永續報告書

▲昇捷建設完成ISO 14064-1碳盤查查證，展現ESG治理決心。（圖／昇捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球暖化與氣候變遷，企業邁向永續發展與碳管理常態化已成趨勢下，建築產業正面臨結構性轉型。桃園知名昇捷建設日前宣布完成ISO 14064-1溫室氣體盤查查證，並同步發布永續報告書，是桃園地區少數主動投入ESG制度建構的建設集團之一，展現其企業的社會責任，期世界更美好。

昇捷建設董事長梁慧琪1日表示，隨著利率上升、缺工缺料與原物料成本波動，建築業已由傳統開發導向，轉為同時面對碳排管理、能源效率與資訊揭露等多重挑戰，企業競爭力也逐步從產品本身，轉向制度建構與長期治理能力。

▲昇捷建設董事長梁慧琪（右）展現ESG治理決心。（圖／昇捷提供）



在此背景下，昇捷建設主動導入ESG管理架構，於2024年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，並於2025年發布首本永續報告書，成為桃園地區非上市櫃建設公司中率先完成相關查證的企業，展現高度自律與前瞻決心。

昇捷建設永續長簡治宇指出，此次通過由法國AFNOR（愛法諾）國際驗證機構台灣區總經理江有泰領軍的第三方查證，不僅是企業在永續發展道路上的重要里程碑，更象徵昇捷將長期經營理念轉化為制度化管理的關鍵轉型。

從制度到落地 ESG轉化為建築與生活的長期價值

簡治宇說，在ESG三大構面中，昇捷建設將永續策略具體落實於環境、社會與治理層面，並與既有經營模式緊密整合。在環境面，企業以溫室氣體盤查為基礎，建立碳排數據管理機制，導入節能設計與低碳材料，提升資源使用效率，同時逐步將減碳思維延伸至旅宿與營運體系，強化整體營運韌性。

▲昇捷長期推動「社區巡迴健診活動」。（圖／昇捷提供）

在社會面，昇捷長期推動「社區巡迴健診活動」，主動回訪已交屋社區，協助檢視建築維護狀況並提出優化建議，使建築價值得以延續。相較多數建商交屋後即結束服務，昇捷持續與住戶保持互動，建立長期關係，亦將ESG理念落實於日常生活之中。

一名居住逾二十年的住戶表示，昇捷對社區的關注並未隨時間淡化，反而持續投入，「不像一般建商交屋後就結束，而是持續協助社區維持品質」，這樣的長期經營模式，使住戶對品牌產生高度信任與認同。

▲昇圖為健檢石清之水建案公設。（圖／昇捷提供）

在治理面，昇捷建設持續強化永續管理制度，推動內部教育訓練與資訊揭露機制，並培育碳管理與永續專業人才，使ESG從理念轉化為可執行、可持續的組織能力。

昇捷建設推動永續策略並非短期導入，而是長期經營理念的延續。自1997年取得全國首張ISO 14001環境管理認證以來，即持續將環境管理納入工程體系，並逐步深化建築品質與環境責任的整合。