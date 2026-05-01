台南女警死亡　校車疑違停待鑑定「駕駛列關係人」

▲台南女警騎車遭追撞倒地，捲入遊覽車下不幸身亡，２名肇事駕駛檢察官訊後請回，校車是否有肇責尚待車禍鑑定委員會釐清。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局鄭姓女警28日不幸因車禍死亡，事故涉及20歲戴姓女大生及40歲江姓遊覽車司機，市警三分局已依過失致死罪嫌移送偵辦，檢察官訊後裁定2人均請回，另疑在案發現場涉嫌違停的校車，警方也完成調查，初步將林姓駕駛人列「關係人」，將待車鑑會鑑定報告出爐，再由檢察官釐清肇責依法查處。



據了解，市警三分局於4月29日下午報請檢察官會同法醫相驗，經鑑定確認死因為「粉碎性顱腦創傷」。檢察官並在現場召開臨時偵查庭，針對涉案的戴姓女大生及江姓遊覽車司機進行訊問，認定目前尚無羈押或其他強制處分必要，因此諭知兩人請回，後續將持續釐清事故發生經過與肇責。

惟網路上有大量討論質疑指出，事故前方疑似有一輛大學校車違規停車，可能影響車流與視線，進而導致事故發生。對此，警方指出，已傳喚66歲林姓校車駕駛到案說明，目前將其列為「關係人」，是否涉及肇事責任，仍須待車禍鑑定委員會進行專業判定，待車禍鑑定報告出爐，檢察官會釐清肇責關係，警方再行查處。

三分局強調，全案已進入司法程序，相關細節基於偵查不公開原則不便對外說明。至於外界關注的校車是否違規部分，警方已將相關調查資料移請市警交通警察大隊進行認定。若確認有違規情形，三分局將依法開單告發。