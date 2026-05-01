卓榮泰視導馬祖海巡新建工程　宣示加速審核強化基層戰力

▲行政院長卓榮泰視導馬祖海巡新建工程。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

行政院長卓榮泰今（1）日前往馬祖，視導海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工程進度，並慰勉第一線執勤人員辛勞，同時宣示將簡化海巡廳舍審核流程，強化基層執勤環境，提升整體國家防衛韌性。

此次行程由行政院發言人李慧芝、海洋委員會主委管碧玲、海巡署署長張忠龍等人陪同，連江縣長王忠銘及地方民意代表也都到場關心。管碧玲指出，本案歷經多年爭取，在中央與地方支持下投入超過4億元興建地下1層、地上6層的住辦合一廳舍，採閩東建築風格設計，預計於116年完工，未來將整合勤務與後勤空間，以提升調度效率，並將透過公共空間與社區互動，打造一個兼具功能與在地連結的海巡據點。

卓榮泰表示，過去海巡多數廳舍是由國軍移交的，設備老舊且不符實務需求，隨著任務轉型，海巡已成為維繫國家安全的重要力量，特別是在灰色地帶的威脅日益增加下，第一線人員更需具備即時應變能力。他指出，現行廳舍審核程序冗長，恐影響建設時效，未來將研議比照國防部排除三階段審查機制，以縮短行政流程，降低重複審查成本，讓基層能更快速獲得完善、安全的執勤環境。

管碧玲強調，工程將如期如質完成，未來也會持續爭取經費，強化應勤裝備與提升人員福利，盼透過制度與建設雙軌並進，提升海巡整體戰力與韌性，確保執法人員在良好環境下執行任務，守護國家海域安全。