桃園5月起擴大補助10項新生兒自費篩檢　每年嘉惠1.3萬新生兒

▲張善政今日在市政會議上宣布，自5月1日起擴大補助新生兒篩檢。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（29）日主持市政會議時宣布，市府將自5月1日起擴大補助新生兒篩檢，除涵蓋中央公費項目自付額，更納入脊髓性肌肉萎縮症（SMA）等10項自費篩檢，每案最高補助2,000元，預計每年可嘉惠1.3萬名新生兒。透過早期篩檢與及時治療，才能有效降低罕見疾病對家庭衝擊，建構更完善預防醫學體系，與父母共同守護新生兒。

張善政表示，市府自2024年起率先補助中央未納入公費篩檢的SMA，今年再進一步完善制度，盤點具高度風險且易被忽略疾病項目，擴大納入包括SMA、裘馨氏肌肉失養症、龐貝氏症、法布瑞氏症、高雪氏症、生物素酶缺乏症、腎上腺腦白質失養症、黏多醣症（I、II型）及嚴重性免疫缺乏症（SCID）等10項自費檢查，全面提升篩檢完整性。

張善政強調，新生兒父母任一方設籍桃園市皆可申請，本計畫除補助「自費項目檢驗費用」1,450元，還納入「21項公費篩檢項目」350元自付額，結合既有200元補助，最高補助達2,000元。市府期盼藉此減輕新生兒家長負擔，讓每位桃園寶寶都能在出生後獲得最完善的健康保障。