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花蓮多處土地雜草叢生影響市容　環境局巡查取締...最高罰3萬

▲▼近日因天氣潮濕炎熱，花蓮縣內多處閒置土地已出現雜草叢生情形，不僅影響市容也衍生環境衛生疑慮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼近日因天氣潮濕炎熱，花蓮縣內多處閒置土地已出現雜草叢生情形，不僅影響市容也衍生環境衛生疑慮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期氣候潮濕炎熱，導致雜草生長迅速，花蓮縣內多處閒置土地出現雜草叢生情形，甚至形成大片「綠海」，不僅影響市容觀瞻，也衍生環境衛生疑慮。對此，花蓮縣政府呼籲地主應善盡管理責任，定期清理土地，避免因疏於維護而遭受裁罰。

▲▼近日因天氣潮濕炎熱，花蓮縣內多處閒置土地已出現雜草叢生情形，不僅影響市容也衍生環境衛生疑慮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，土地雜草過度生長，容易成為病媒蚊孳生溫床，進而增加登革熱等傳染病風險，同時也可能影響周邊居民生活品質與公共安全。她強調，維持環境整潔不僅是政府責任，也仰賴民眾共同配合，特別是私人土地所有權人，更應主動整理環境。

▲▼近日因天氣潮濕炎熱，花蓮縣內多處閒置土地已出現雜草叢生情形，不僅影響市容也衍生環境衛生疑慮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼環保局加強巡查重點區域並對地主祭出罰款改善。

花蓮縣環境保護局指出，依據《花蓮縣空地空屋管理暨環境清潔維護自治條例》第4條規定，土地所有人、管理人或使用人應負責其土地之環境清潔與維護，避免出現雜草過長、垃圾堆置或積水孳生病媒蚊等情形。若未依規定辦理，將依同條例第15條處以新台幣1,200元以上、3萬元以下罰鍰；經通知仍未改善者，將按次連續裁罰，直至完成改善為止。

▲▼近日因天氣潮濕炎熱，花蓮縣內多處閒置土地已出現雜草叢生情形，不僅影響市容也衍生環境衛生疑慮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局也表示，已加強巡查縣內重點區域，並針對雜草嚴重地段進行勸導與限期改善措施，同時建議民眾可採用定期割草、覆蓋抑草布或進行簡易綠化管理等方式，有效降低雜草蔓延速度，兼顧環境美觀與生態平衡。

縣長徐榛蔚再次呼籲，打造乾淨宜居的生活環境，需要全民共同努力，未來也將持續透過宣導與稽查並行的方式，加強土地管理，避免「荒地變綠海」情況持續擴大，確保公共環境品質與居民健康安全。
 

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