成功洋芋片到巷仔Niau爆紅　台南再推文創徵選搶攻市場

▲台南市政府文化局啟動古蹟紀念商品徵選活動，廣邀設計團隊投入文化轉譯創作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南擁有深厚且多元的歷史文化資產，古蹟不僅見證城市發展軌跡，更承載世代傳承的文化記憶，為強化古蹟與大眾之間的連結，並延伸參訪體驗的深度與廣度，台南市政府文化局宣布啟動「115年台南市古蹟紀念商品徵選活動」，即日起開放報名，廣邀全國及在地文創業者、設計團隊踴躍參與。

文化局指出，本次徵選以「文化轉譯」為核心，希望透過創意設計，將歷史文化元素轉化為貼近生活的商品，不只提升文化親近性，也進一步打造具市場競爭力的文創商品體系，為古蹟場域創造新的經濟價值。

近年台南文創商品表現亮眼，從掀起話題的「成功洋芋片」、「成功啤酒」，到新推出的「成功虎爺餅」，以及在社群平台爆紅的「巷仔Niau」系列，皆成功將文化符號轉化為日常商品，吸引年輕族群關注與購買。

文化局進一步指出，目前延平郡王祠、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋及愛國婦人會館等古蹟展售據點，結合民間品牌合作，於114年創下約4500萬元銷售佳績，顯示文化內容具備轉化為產業價值的高度潛力。

為延續此一成果，本次徵選聚焦「文化內涵」、「創意設計」、「市場潛力」與「實用價值」四大指標，鼓勵參賽者結合台南在地故事與創新設計語彙，開發具辨識度與商業潛力的商品。

在評選機制方面，文化局將邀集文化創意、設計美學及行銷策略等領域專家學者組成評選團，確保審查的專業性與公信力。入選作品未來有機會進駐上述高人流古蹟通路，透過實體展示與銷售，提升品牌曝光與市場能見度。



文化局強調，此次徵選不只是商品開發，更是文化與產業跨域整合的重要平台，期待吸引更多青年設計師與創意品牌投入，透過創新與合作，讓文化資產以更多元形式融入日常生活，深化「文化即生活」的城市價值。



本次徵件自即日起至115年5月29日截止，相關報名資訊與徵選辦法已公布於文化局官方網站及「藝遊台南」粉絲專頁，文化局也邀請各界以創意為橋梁，共同為台南古蹟開創嶄新風貌與產業契機。