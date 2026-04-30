全國布農族射耳祭登場　9鄉區估2萬族人齊聚信義鄉

▲全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽今天開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第23屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽4月30日至5月2日在南投縣信義鄉展開，包括傳統祭儀的展演、傳統技能競賽、球類競賽、田徑競賽等共14大項，預計將有2萬人次的族人「回家」，凝聚共識與文化傳承。

今天的開幕式約有3500餘人參加，在牧師祝禱下正式展開，序幕表演安排鳴槍、傳訊歌、杵音、祈禱小米豐收的八部合音，隨後由9個鄉區運動員代表進場、升會旗，並由首屆承辦的信義鄉前鄉長田炳源點燃聖火後，依序交接給9個鄉區長，最後由信義鄉長全志堅接棒，與田炳源一起上台點燃聖火台；南投縣長許淑華、原民會主委曾智勇，立委陳瑩、盧縣一，水利署第四河川分署長張朝恭，南投縣議員林庭秝、全文才，4縣市的多位縣市議員、參賽的9個鄉鎮區長等來賓都到場觀禮。

許淑華致詞時表示，信義鄉是布農文化的發源地，射耳祭則是布農族重要的傳統祭儀，承載著祖先留下來的智慧與精神，讓族人今天不只回到這片土地，更回到共同的文化記憶與情感連結，加上各項體育項目競賽，更是族群凝聚與文化傳承最重要的時刻。

全志堅表示，本次參與鄉區包括有信義、仁愛、高雄市那瑪夏、桃源，臺東縣延平、海端、長濱、花蓮縣卓溪及萬榮，透過跨縣市交流與參與，展現布農族文化的延續與族群凝聚力，感謝各界的幫忙和協助，讓運動會能順利舉辦。

信義鄉公所指出，在運動場周邊也規劃「在地水鹿市集」，邀請在地美食、農特產品及手作工藝等文創市集攤商共襄盛舉，今晚的「選手之夜」則邀請全世煌、阿布絲等原住民歌手接力演出，以音樂歌聲串聯情感，打造屬於布農族的團聚時刻。