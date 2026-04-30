　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國布農族射耳祭登場　9鄉區估2萬族人齊聚信義鄉

▲全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽今天開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽今天開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第23屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽4月30日至5月2日在南投縣信義鄉展開，包括傳統祭儀的展演、傳統技能競賽、球類競賽、田徑競賽等共14大項，預計將有2萬人次的族人「回家」，凝聚共識與文化傳承。

今天的開幕式約有3500餘人參加，在牧師祝禱下正式展開，序幕表演安排鳴槍、傳訊歌、杵音、祈禱小米豐收的八部合音，隨後由9個鄉區運動員代表進場、升會旗，並由首屆承辦的信義鄉前鄉長田炳源點燃聖火後，依序交接給9個鄉區長，最後由信義鄉長全志堅接棒，與田炳源一起上台點燃聖火台；南投縣長許淑華、原民會主委曾智勇，立委陳瑩、盧縣一，水利署第四河川分署長張朝恭，南投縣議員林庭秝、全文才，4縣市的多位縣市議員、參賽的9個鄉鎮區長等來賓都到場觀禮。

▲南投縣長許淑華出席全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽開幕式。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，信義鄉是布農文化的發源地，射耳祭則是布農族重要的傳統祭儀，承載著祖先留下來的智慧與精神，讓族人今天不只回到這片土地，更回到共同的文化記憶與情感連結，加上各項體育項目競賽，更是族群凝聚與文化傳承最重要的時刻。

▲南投縣長許淑華出席全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽開幕式。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華出席全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽開幕式。（圖／南投縣政府提供）

全志堅表示，本次參與鄉區包括有信義、仁愛、高雄市那瑪夏、桃源，臺東縣延平、海端、長濱、花蓮縣卓溪及萬榮，透過跨縣市交流與參與，展現布農族文化的延續與族群凝聚力，感謝各界的幫忙和協助，讓運動會能順利舉辦。

信義鄉公所指出，在運動場周邊也規劃「在地水鹿市集」，邀請在地美食、農特產品及手作工藝等文創市集攤商共襄盛舉，今晚的「選手之夜」則邀請全世煌、阿布絲等原住民歌手接力演出，以音樂歌聲串聯情感，打造屬於布農族的團聚時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王毅通話盧比歐！直指台灣是「中美關係最大風險」
李聖裕致命失誤　退場後落淚！中信兄弟吞敗
頭顱墜地！　泰男軀幹還掛在高壓電塔　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國布農族射耳祭登場　9鄉區估2萬族人齊聚信義鄉

南投縣表揚91位模範勞工　視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年感動全場

捷運別再卡！陳亭妃盯台南路網進度　要求中央加速對接

重機警力換血！台南交警嚴選新血　280公斤重機實測拚實力

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會　強化城市安全韌性

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

萌翻了！小小消防員出勤　五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

全國布農族射耳祭登場　9鄉區估2萬族人齊聚信義鄉

南投縣表揚91位模範勞工　視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年感動全場

捷運別再卡！陳亭妃盯台南路網進度　要求中央加速對接

重機警力換血！台南交警嚴選新血　280公斤重機實測拚實力

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會　強化城市安全韌性

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

萌翻了！小小消防員出勤　五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

騎車摸外套？外送員等左轉被撞飛　女子摔地也送醫

川普聽取軍事行動簡報　伊朗放話：敢再來炸就用「痛苦」回敬

一通電話成救命線！東森購物客服「即刻救援」母親節前夕暖心故事曝光

外婆護孫女遭打破肝臟！盼別再放跟騷狼出來：早已不是第一次

全國布農族射耳祭登場　9鄉區估2萬族人齊聚信義鄉

南投縣表揚91位模範勞工　視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年感動全場

職業生涯冠軍賽首秀砍14分　劉惠茹說緊張刻意保持「練球心情」

IEAT與日本能率協會推廣台日物流及食品餐飲　提供我買家獎勵補助

快訊／王毅通話盧比歐！直指台灣是「中美關係最大風險」

瑀熙「產後大出血」掛急診！　服杜仲丸血流不止驚：好險還活著

【連一句道歉都沒有】台南女警遭輾斃　男友心碎發聲

地方熱門新聞

台馬3號海纜又斷了！數發部急啟微波備援

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

澎湖粉紅海提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線

10萬人次擠爆！淡江大橋健行寫歷史

中大與國家圖書館合作　將稀有舊籍數位化

桃園捷運棕線動工跳票　市議員力促如期完成

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會強化城市安全韌性

佛總80週年盛會　19國僧眾齊聚台灣

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場4天3夜培養治理力

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

桃園捷運綠線工程　攸關八德大轉型

萌翻了！小小消防員出勤五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

台南交警嚴選新血280公斤重機實測拚實力

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰強化災時安置能力

更多熱門

相關新聞

LOPIA SOGO大巨蛋店實景曝光！

LOPIA SOGO大巨蛋店實景曝光！

SOGO 大巨蛋開幕在即，董座黃晴雯表示只要一拿到執照，馬上就可以開業。近年在台大熱的日本超市 LOPIA 在日前也宣布進駐，總經理水元仁志也在社群上曝光大巨蛋店陳設，說明已順利完成交接，即將準備開幕。照片中看到 LOPIA 大規模的熟食區與果物區，還有日本「甜點大師」鎧塚俊彥的店舖「Le JARDIN」進駐門面，引發網友留言：太期待了！比南港店大很多耶。

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

高大特區新咖啡店招牌露餡　僅「3個英文單字」在地秒認出

高大特區新咖啡店招牌露餡　僅「3個英文單字」在地秒認出

山友父子斷崖墜落50米邊坡　搜救人員拚鬥1.5小時救起

山友父子斷崖墜落50米邊坡　搜救人員拚鬥1.5小時救起

台南市議會定期會開幕黃偉哲率局處首長備詢拚建設

台南市議會定期會開幕黃偉哲率局處首長備詢拚建設

關鍵字：

布農族射耳祭傳統技能競賽信義鄉開幕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面