天赦日遇母親節前夕　台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢5月4日「天赦日」，又正值母親節前夕，大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮舉辦祈福轉運活動，吸引不少民眾攜家帶眷前往參拜，不僅為母親祈求健康長壽，也盼為全家迎來平安與好運，廟方自上午8時起開放信眾參與，現場安排祭改、過平安橋及敲祈福鐘等傳統儀式，氣氛莊嚴而熱絡。

武龍宮指出，天赦日被視為一年之中難得的「上吉日」，象徵天開赦令，是懺悔過往、祈求轉運的重要時機。信眾多會把握此日向天公、玉皇上帝誠心祈願，期盼消災解厄、轉危為安。此次活動延續傳統科儀，設置七星平安橋及通天香祈福儀式，讓參與民眾透過完整流程，象徵將願望上達天聽。

現場除了宗教儀式外，廟方也特別準備由玄武上帝加持的「萬家福鑰匙圈」贈送給信眾，象徵福氣隨身、平安同行。許多民眾直言，在母親節前夕參加這類祈福活動，「比送禮更有意義」，不僅表達孝心，也讓家人之間多了一份心靈連結。

武龍宮主委王大明表示，天赦日強調赦罪與重生，是轉換心境的重要時刻，透過傳統信仰的力量，讓人重新整理內心，也為未來帶來正向能量。他指出，廟方近年結合節慶與信仰活動，讓宗教不只是儀式，更是一種情感與文化的延伸。

廟方也強調，此次活動特別融入母親節意涵，鼓勵民眾用行動表達對母親的感謝與祝福，透過祈福儀式為母親添壽添福，同時凝聚家庭向心力。未來將持續推動類似活動，讓傳統信仰在現代社會中發揮更溫暖且具連結性的角色。