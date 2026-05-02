　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

天赦日遇母親節前夕　台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢5月4日「天赦日」，又正值母親節前夕，大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮舉辦祈福轉運活動，吸引不少民眾攜家帶眷前往參拜，不僅為母親祈求健康長壽，也盼為全家迎來平安與好運，廟方自上午8時起開放信眾參與，現場安排祭改、過平安橋及敲祈福鐘等傳統儀式，氣氛莊嚴而熱絡。

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

武龍宮指出，天赦日被視為一年之中難得的「上吉日」，象徵天開赦令，是懺悔過往、祈求轉運的重要時機。信眾多會把握此日向天公、玉皇上帝誠心祈願，期盼消災解厄、轉危為安。此次活動延續傳統科儀，設置七星平安橋及通天香祈福儀式，讓參與民眾透過完整流程，象徵將願望上達天聽。

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

現場除了宗教儀式外，廟方也特別準備由玄武上帝加持的「萬家福鑰匙圈」贈送給信眾，象徵福氣隨身、平安同行。許多民眾直言，在母親節前夕參加這類祈福活動，「比送禮更有意義」，不僅表達孝心，也讓家人之間多了一份心靈連結。

▲台南武龍宮天赦日祈福活動湧入人潮，民眾把握上吉日為家人祈福轉運。（記者林東良翻攝，下同）

武龍宮主委王大明表示，天赦日強調赦罪與重生，是轉換心境的重要時刻，透過傳統信仰的力量，讓人重新整理內心，也為未來帶來正向能量。他指出，廟方近年結合節慶與信仰活動，讓宗教不只是儀式，更是一種情感與文化的延伸。

廟方也強調，此次活動特別融入母親節意涵，鼓勵民眾用行動表達對母親的感謝與祝福，透過祈福儀式為母親添壽添福，同時凝聚家庭向心力。未來將持續推動類似活動，讓傳統信仰在現代社會中發揮更溫暖且具連結性的角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬挨轟2分砲！　火腿4比2領先
國道驚見9車「排隊逆上交流道」　超扯畫面曝光
快訊／古林睿煬重返先發！　首局化解危機
獨／王俐人大尺度泡湯照　無修圖「露多少不是問題」
台股暴漲敢買就會贏？　財經專家嘆「賺幾把就自封股神」
台中私校爆深偽不雅片外流！　20女學生受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成功洋芋片到巷仔Niau爆紅　台南再推文創徵選搶攻市場

天赦日遇母親節前夕　台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

最甜盛典登場！花蓮好瓜市集5／16開跑　李多慧應援吃瓜消暑

石頭連結世界！花蓮國際疊石季開幕　七星潭化身戶外大展場

桃園新闢桃小巴試辦「T801、T100」路線　5/1上路

展現ESG治理決心　昇捷建設完成碳盤查發布永續報告書

搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

勞動節連假出遊　中壢監理站籲多使用公共運輸

台南運河音樂祭湧3.5萬人嗨翻夜　理想混蛋壓軸引爆萬人合唱

新北板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

成功洋芋片到巷仔Niau爆紅　台南再推文創徵選搶攻市場

天赦日遇母親節前夕　台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

最甜盛典登場！花蓮好瓜市集5／16開跑　李多慧應援吃瓜消暑

石頭連結世界！花蓮國際疊石季開幕　七星潭化身戶外大展場

桃園新闢桃小巴試辦「T801、T100」路線　5/1上路

展現ESG治理決心　昇捷建設完成碳盤查發布永續報告書

搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

勞動節連假出遊　中壢監理站籲多使用公共運輸

台南運河音樂祭湧3.5萬人嗨翻夜　理想混蛋壓軸引爆萬人合唱

新北板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

獨／AV女優瀨戶環奈瞞家人拍片　認「曾遇性騷擾」：我有為自己奮鬥

19歲女學生「遭砍61刀棄屍」！大馬恐怖情殺　警10小時內逮4嫌

國5頭城段驚見行人走路！弱視婦誤闖駕駛嚇壞　驚險畫面曝

不斷更新／古林睿煬2局挨轟　歐力士2比4火腿持續追分

國5驚見「整排逆向」上匝道　高公局通報警取締：首見大規模

百年老樹公園堆滿棄置沙發！草地淪家具墳場　民眾怒：太缺德

知名寶可夢創作頻道慘遭刪除　任天堂出手作者心寒：已經死了

成功洋芋片到巷仔Niau爆紅　台南再推文創徵選搶攻市場

皮克敏攻陷阿里山林鐵！騎腳踏車跨越鐵軌　超扯畫面曝光

減重成功還沒完？　肥胖「免疫記憶」 殘留恐達10年

【旅行的氣味】奴才出國帶特別的伴手禮給主子們♥

地方熱門新聞

台南女警死亡　校車違停待鑑定釐清

台南運河音樂祭湧3.5萬人嗨翻夜理想混蛋壓軸引爆萬人合唱

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

桃園新闢桃小巴試辦「T801、T100」路線　5/1上路

成大醫院院長交接！許耿福接棒承先啟後邁向醫療新里程

搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

展現ESG治理　昇捷完成碳盤查發布永續報告書

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

勞動節連假出遊　中壢監理站籲多使用公共運輸

張善政宣布　5月起新增10項新生兒篩檢補助

卓榮泰視導馬祖海巡新建工程

保生大帝聖誕祈福　侯友宜赴板橋農村公園藝術展開幕

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

更多熱門

相關新聞

彰化虎山巖30萬朵金針花爆發　民眾先踩後採

彰化虎山巖30萬朵金針花爆發　民眾先踩後採

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花正值盛開期，多達30萬朵金黃花海綻放，參山風管處預估，五一連假與母親節期間將迎來最佳觀賞期，人潮可望突破去年20萬人次。然而，爆滿遊客卻帶來「金針花之亂」部分民眾為了搶拍美照，無視園區規定，不僅直接「踩」進花叢，更動手「採」摘花朵，導致大片根莖遭踏爛，明年恐無法再開花。

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

84歲妹割頸92歲久病姊　3疑點被羈押

84歲妹割頸92歲久病姊　3疑點被羈押

板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

關鍵字：

天赦日母親節台南武龍宮萬家福轉運

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

Lulu「中空度蜜月」！

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面