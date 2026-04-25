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疊石藝術季5/1盛大登場！國際藝術家完成創作　七星潭廣場展出

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026太平洋國際疊石藝術季將於5月1日於花蓮七星潭盛大開幕。來自世界各地的藝術家歷經10天駐地創作，25日完成所有作品，於海岸線上打造一座融合自然與藝術的地景展場，為即將展開的藝術季揭開序幕。

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，本次藝術季透過跨國藝術交流，激發多元創作能量，今年更突破創作規模，形成更具視覺張力的地景作品。來自世界與台灣藝術家的作品已陸續完成，誠摯邀請民眾蒞臨觀賞，於山海之間欣賞藝術之美，5月1日開幕後更有一系列的藝術季活動，共同感受國際文化在花蓮交會的魅力。

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆藝術季以「石」為媒介，串聯文化與環境的對話。來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本及土耳其等國藝術家，與台灣在地創作者共同創作，在海風與浪潮之間，堆疊出一件件兼具平衡與美感的地景藝術。所有作品將於七星潭藍天廣場周邊展出，呈現一座向世界開放的天然美術館。

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年活動，邀請國際策展人Ali Jabbar教授首次來台參與策展，結合其中東與國際策展經驗，賦予作品更深層的文化詮釋。他指出，石頭不僅是自然物質，更承載記憶與環境語言，透過藝術創作展現人與自然之間的微妙關係。

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府說明，5月1日起除藝術展覽外，活動期間也規劃多元參與內容，包括疊石創作體驗工坊、攝影比賽及主題假日市集並於開幕當日下午推出「全民瘋疊石」海灘趣味活動，適合親子同遊，打造兼具藝術與休閒的觀光體驗。

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

【活動資訊】
國際藝術家現地創作：115年4月16日至4月25日
玩家級創作比賽期間：115年4月18日至4月27日
疊石創作工坊場次：115年4月26日、5月2日（每日一場）
疊石攝影比賽：115年4月28日至5月27日
正式開幕活動：115年5月1日（五）10:00-18:00
海灘趣味活動:全民瘋疊石5月1日15:30－17:30
(共4場，每半小時一場)

▲▼國際藝術家進駐七星潭10天，疊石創作已陸續完成並於五月一日盛大開幕展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動亮點：主題假日市集、海灘趣味活動、親子體驗活動
活動地點：花蓮縣新城鄉七星潭藍天廣場

更多詳情請臉書搜尋「太平洋國際疊石藝術季Pacific Ocean International Festival Of Rock Balancing And Arts」
花蓮觀光資訊網
https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

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