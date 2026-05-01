成大醫院院長交接！許耿福接棒　承先啟後邁向醫療新里程

▲成大醫院舉行院長交接典禮，成大校長沈孟儒（中）監交、成大醫院卸任院長李經維（左），將印信交接新任院長許耿福（右）。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學醫學院附設醫院於1日舉行新卸任院長交接典禮，在沈孟儒監交與監誓下，由新任院長許耿福正式接下印信，象徵醫院領導團隊順利傳承，也揭開成大醫院發展新篇章。

▲成大醫院新任院長許耿福教授宣誓就職。

新任院長許耿福為成大醫學院婦產學科教授，亦曾擔任成大醫院副院長兼婦產部主任，長年深耕婦產醫學與婦癌研究，具備臨床與行政雙重經驗。其專長涵蓋腹腔鏡手術、婦科腫瘤治療及轉譯醫學研究，並曾主持多項國際臨床試驗計畫，在學術與實務領域均具高度影響力。

卸任院長李經維任內3年9個月，帶領醫院推動智慧醫療轉型與臨床創新，不僅通過醫學中心評鑑，更榮獲「全球最佳智慧醫院」及醫策會國家醫療品質獎「特優機構獎」等36項殊榮，奠定成大醫院在南部醫學中心的領導地位。

在建設與長遠布局上，李經維也積極推動全台首座成大老人醫院與沙崙醫院籌建，拓展醫療體系版圖，同時導入ESG永續治理理念，強化節能減碳與友善職場環境，為醫院長期發展打下穩固基礎。

沈孟儒校長致詞表示，一所偉大的醫院，不只在於設備與規模，更在於一代代願意燃燒自己、照亮他人的領導者。他感謝李經維在艱困環境中穩住醫院發展，也期許許耿福肩負起更大責任，延續這份精神。

沈校長並提出三點期勉，包括勇於承擔與決斷、深化醫院與大學合作，以及以病人與員工為核心，強調醫療品質與人本價值不可動搖。同時引用蔡英文演講內容，勉勵新團隊以「理性、同理心、承擔」作為決策基礎，成為有溫度的領導者。

▲張俊彥特聘教授、成大醫院卸任院長李經維教授、成功大學沈孟儒校長、成大醫學院院長鄭修琦教授、成大醫院新任院長許耿福教授（左起）合影。



成大醫學院院長鄭修琦指出，李經維在疫情後成功帶領醫院由防疫轉型至全面治理，而許耿福長期深耕院務，熟悉體系運作，未來可望在「整合、創新、溝通、倫理」四大方向帶領醫院持續前行。

卸任的李經維院長則感性表示，任內從未真正「下班」，一路走來有團隊支持，才能無怨無悔完成使命。他也細數未來藍圖，包括精準醫學、細胞治療、能量治療與微創手術等發展方向，並提到臨床創新研究中心新址已啟用、醫護宿舍翻修啟動，期盼新團隊持續推進。

許耿福院長則表示，接任是榮耀也是責任，未來將帶領成大醫院朝專業化、智慧化與國際化發展，並提出五大核心方向，包括推動老人醫院與沙崙健康園區、改善護理環境、培育人才、強化研究量能及優化營運管理，期盼在醫療品質與永續發展間取得平衡。