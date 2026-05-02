26年走在山的深處！張森一生守護山林把山當家　榮獲模範勞工

▲▼26年走在山的深處，張森用一生守護山林把山當家 榮獲模範勞工。（圖／花蓮分屬提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部林業及自然保育署花蓮分署森林護管員張森，長年穿梭於高山峻嶺之間，從巡護、防火到山難搜救，幾乎把人生最精華的歲月都留在森林裡。今年，他榮獲「115年五一勞動節全國模範勞工」殊榮，為這段默默耕耘的歲月，寫下深刻註腳。

然而，榮耀時刻，他卻未能親自到場。張森近期因病住院治療，讓這份得來不易的肯定，多了一分令人心疼的不捨。分署同仁談起他，語氣中既驕傲，也滿是牽掛，「他總是在山裡照顧大家，這次換我們等他回來。」

張森自民國88年投身林業工作，93年調任萬榮工作站後，便深耕至今。擔任機動救火隊長長達14年，也曾榮獲全國搜救有功人員，在同仁眼中，他不只是經驗豐富的前輩，更是關鍵時刻最讓人安心的存在。

身為太魯閣族子弟，張森始終把山林視為祖先生活的地方，是文化延續的根。對他而言，每一次進入山區，不只是執行任務，而是回到祖靈所在之地，用行動守護世代依存的家園。

▲▼張森深入山林工作。

「山會記得人怎麼對待它。」這句他常掛在嘴邊的話，是信念，也是他一生的實踐。在眾多任務中，有一次山難搜救，讓同仁印象特別深刻。萬榮鄉摩即山，一名聾啞人士失聯。沒有呼喊回應、沒有聲音線索，搜尋難度遠超一般情況。張森帶領團隊，在複雜地形中一寸寸搜尋，靠的是經驗、判斷，以及不放棄的意志。

幾天後，他們終於找到失聯者。「那一刻，大家都鬆了一口氣。」同行隊員回憶，「如果不是張森，我們不一定撐得住。」

114年10月馬太鞍溪堰塞湖災害發生時，張森同樣站在最前線。面對斷崖、泥流與中斷的道路，他帶領團隊以繩索垂降、徒手攀爬進入災區，只為取得第一手監測資料。那一段路，不只是技術的考驗，更是對生命風險的承擔。

用身體教會後輩什麼叫敬畏山林。曾帶領同仁前往七彩湖執行任務時，張森一路提醒：「慢一點、穩一點。」跨越斷橋、踩過腐朽枕木，他用行動帶著隊伍前行，也讓年輕同仁真正理解——在山裡，安全來自對自然的尊重。

對於這次獲獎，花蓮分署表示，張森的故事，其實是許多森林護管員的縮影。長年以來，這群人默默守在看不見的地方，在高風險與高強度的工作環境中，守護森林，也守護著每一個可能走入山林的人。

如今，張森暫時離開了熟悉的山林。分署同仁說：「我們都在等他回來，山也在等他。」那條他走了26年的路，還會繼續延伸下去。

