嘉義尊皇飯店母親節加碼　M9和牛＋櫻桃片皮鴨無限供應

▲▼ 慶祝母親節！嘉義尊皇大飯店推「888和牛+櫻桃烤鴨吃到飽」 頂級食材無限供應搶攻孝親商機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節將至，為了慰勞辛苦的媽媽，嘉義尊皇大飯店旗下「饗鍋」火鍋餐廳宣布推出超震撼驚喜優惠！自 5 月 1 日起指定期間，凡選擇「母親節 888 專案」，不僅能享受澳洲頂級 M9 級和牛吃到飽，飯店更誠意加碼，推出一般餐廳極為罕見的「現烤掛爐櫻桃片皮鴨」無限續點，且不限鍋數、不限人數，要以最奢華的雙主食饗宴，打造嘉義地區最強的節慶餐飲地標。

活動的最大亮點在於「櫻桃片皮鴨吃到飽」。尊皇大飯店營運長黃三立表示，片皮鴨通常屬於高單價的預約制單點菜色，要在吃到飽模式中維持不斷續供應，技術門檻極高。廚房團隊必須預備充足的基本數量並不斷輪替現烤，透過現場精確的觀察判斷與廚房端的緊密配合，才能在確保「現烤現切」的酥脆口感下，同時達到無限量供應且不浪費食材的目標。除了招牌片皮鴨，專案還包含酥脆鴨鬆、醬炒櫻桃鴨架等精緻料理，展現職人手作的多元風味。

在肉品方面，飯店嚴選澳洲分級中高等級的 M9 級和牛，其油花分布如大理石般細緻，口感入口即化，希望透過 $888（外加 10%）的親民價格與頂級食材，讓在地鄉親不必遠行，就能在嘉義享受一場賓至如歸、大飽口福的母親節盛宴。