新北板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

▲板橋花市約有94個攤位，提供多元化的選擇，包括切花、盆花、永生花，以及適合送禮的盆景及植栽材料，販售的花卉種類豐富。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市最具歷史的公有花市板橋花市迎來30周年，農業局推出「SUPER 30」系列活動，首波以母親節為主軸登場，結合巨型打卡裝置、風格市集、互動體驗與線上抽獎，邀請市民走進花市同慶「三十而立」，以花傳情，為母親留下溫馨難忘的節日回憶。

農業局長諶錫輝表示，此次周年系列活動以綠、黃、藍、紅4色為主題，分別象徵「啟動、分享、散播、感恩」，串聯全年重要節慶。母親節檔期以「綠意啟程」揭開序幕，接續端午節推出「金陽FUN享」、七夕為「藍語寄情」，耶誕節則以「紅韻回甘」為30周年活動畫下圓滿句點，打造四季皆有亮點的花市品牌活動。

▲板橋花市30週年線上活動開跑，即日起至5月10日晚18點止，只要將個人與打卡裝置合影照片，上傳至「農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁活動貼文留言區，即有機會得到「板橋花市30週年限定花花購物袋」。

板橋花市自治會理事長黃賴美珠指出，母親節應景花卉以康乃馨最受歡迎，象徵愛與無私付出，目前單支售價約25元至30元，20枝花束約350元至400元，建議可搭配滿天星、雛菊、卡斯比亞等花材，增添層次與美感；此外，花市亦提供永生花與盆花等多元選擇，滿足不同送禮需求。

農業局表示，本次活動最大亮點為巨型打卡裝置「SUPER 30周年限定花花購物袋」，以超現實比例呈現，並融合市府LOGO的紅、藍、黃、綠4色，透過鮮明色彩拼貼營造視覺焦點。即日起至5月10日展出期間，民眾只要在花市消費，即可免費兌換小花貼紙，參與「以花作畫」公共藝術互動，將花貼自由拼貼於背板，打造專屬創作。

此外，線上活動同步展開，即日起至5月10日18時止，民眾只要將與打卡裝置的合影上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉專指定貼文留言區，即有機會抽中「板橋花市30周年限定花花購物袋」。農業局邀請市民把握機會，走訪花市，用花傳情，為母親節增添溫馨回憶。

▲板橋花市今年適逢30週年，農業局推出板橋花市「SUPER 30」系列活動，首檔以母親節為主軸，結合巨型打卡裝置、風格市集、互動體驗及線上抽獎，為花市「三十而立」獻上祝福。