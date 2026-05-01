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台南運河音樂祭湧3.5萬人嗨翻夜　理想混蛋壓軸引爆萬人合唱

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南運河百年系列重頭戲「戶外音樂祭」1日晚間在中西區環河街盛大登場，首日即吸引約3.5萬人次湧入現場，沿著運河水岸擠滿人潮，在波光粼粼的夜色中聆聽音樂、感受城市節奏，現場氣氛宛如一場不落幕的青春派對。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）
本次音樂祭卡司堅強，由男團Saturnday揭開序幕，帶來〈不要命的追愛〉炒熱氣氛；接續由日籍創作歌手山元聰深情演唱〈淚光閃閃〉，瞬間讓現場沉浸在經典旋律中；啦啦隊女神禾羽則以〈Be the one〉帶動全場節奏。

此外，「原子少年2」冠軍團F.F.O火力全開，接連演唱〈見面這麼甜，分開這麼冷〉與〈你那麼可愛〉，粉絲尖叫聲此起彼落；來自新加坡的創作歌手邱鋒澤則帶來〈VEGAS〉、〈無心街〉與〈冰山〉等人氣歌曲，讓歌迷紛紛舉起手機紀錄難得瞬間。

壓軸登場的超人氣樂團理想混蛋更將氣氛推向最高點，一連30分鐘演出誠意滿滿，當唱到代表作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，全場瞬間化身露天KTV，數萬人齊聲大合唱，聲浪沿著運河擴散，久久不散。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）
台南市長黃偉哲晚間也到場與民眾同樂，並透過有獎徵答與觀眾互動。他表示，運河百年系列活動融合音樂、光影、市集與展覽，不僅展現台南文化底蘊，也成功吸引外縣市遊客湧入，讓城市在連假期間充滿活力與人潮。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，台南運河作為重要水文建設，承載城市百年發展歷史，近年透過景觀優化與光環境設計，打造夜間新亮點。此次選在運河畔舉辦音樂祭，讓民眾在音樂與水岸景觀交織中，感受台南「邊走邊聽、邊看邊玩」的生活風格。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，運河遊船也配合活動特別停泊河畔，讓船上遊客同步欣賞演出；而河樂廣場親水公園亦設置大型螢幕，提供更多民眾輕鬆觀賞。現場從河岸到周邊街區人潮滿滿，形成難得一見的城市盛況。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

市府提醒，音樂祭活動將於5月2日晚間18時至21時持續登場，地點同樣位於中西區環河街一帶，卡司包含玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰等藝人，並由徐凱希與籃籃主持，邀請全國民眾把握五一連假，一起到台南享受音樂與城市交織的夜晚。

▲台南運河百年戶外音樂祭首日吸引約3.5萬人潮，現場人山人海氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

這場音樂祭，不只是演唱會，更像一條流動的光河——人聲、歌聲與水聲交錯，讓城市在夜裡發光，也讓人記住：有些夜晚，不只是熱鬧，而是會留在心裡很久。

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