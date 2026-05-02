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搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

▲搭新桃園幹線公車5/1起月月乘車集點抽大獎

▲搭新桃園幹線公車5/1起月月乘車集點抽大獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府配合「新桃園幹線 TAB」推動，自5月1日至9月30日推出「月月乘車集點及市民卡加碼抽」活動，鼓勵市民朋友多加搭乘幹線公車。民眾只要搭乘新桃園幹線路網圖上的幹線公車，包括既有的台一、BR萬壽、GR綠捷、桃園高鐵、中豐等五條幹線，以及後續七條陸續上線的新闢幹線，即有機會參加抽獎。

市府交通局指出，獎項包含科技好禮、實用家電、迪士尼聯名文宣品，以及東京、香港迪士尼雙人遊等，讓日常通勤、上學、出遊也能多一份驚喜。活動分為兩種參加方式，第一種是「LINE掃碼集點月月抽」，活動期間內，民眾搭乘新桃園幹線公車時，可掃描車內張貼於椅背、窗與窗間柱體等明顯處的官方LINE活動QR Code集點。

搭乘一般新桃園幹線公車可獲得1點，搭乘「迪士尼主題公車」彩繪公車可獲得2點，當月累積滿1點，可兌換迪士尼聯名限定文宣品抽獎資格；當月累積滿6點，可兌換當月大獎抽獎資格，集滿點後須在LINE內完成「兌換抽獎資格」，才算成功參加抽獎。

▲搭新桃園幹線公車5/1起月月乘車集點抽大獎

▲新桃園幹線公車路線。（圖／市府提供）

LINE集點抽獎獎項每月不同，5月頭獎為iPhone 17 256GB、6月為ASUS 15.6吋特仕版輕薄筆電、7月為Dyson乾濕全能洗地吸塵器、8月為iPad Air 13吋256GB、9月為Dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機；另有自助餐電子餐券、實用家電好禮及每月50名迪士尼聯名限定文宣品。抽獎時間原則為每月5日抽出上個月獎項，如遇例假日則順延。

第二種是「桃園市民卡加碼抽」，活動期間內，民眾只要持桃園市市民卡搭乘新桃園幹線公車，每搭乘1次即累積1次抽獎機會，免掃碼、免兌換，搭越多次，中獎機會越高。市民卡加碼抽須先下載並註冊「桃園市市民卡APP」，至活動專區完成個人資料聲明同意書授權，才可納入抽獎資格。市民卡加碼抽獎預計於7月及10月抽出東京迪士尼雙人遊及香港迪士尼雙人遊各1組。上述兩種市民卡抽獎資格與LINE集點抽獎資格分開計算，互不影響。

交通局提醒，活動適用範圍以新桃園幹線公車路網圖所列幹線及車內官方QR Code張貼車輛為準，民眾搭乘前可先至桃園公車動態資訊系統查詢路線及即時到站資訊。LINE集點活動每位乘客每日最多集點1次，每張集點卡當月上限6點；點數每月1日0時重新計算，未兌換的點數不會保留到下個月。更多活動資訊可透過新桃園幹線LINE官方帳號查詢，歡迎市民一起搭幹線、集點數、抽好禮。

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