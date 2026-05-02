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最甜盛典登場！花蓮好瓜市集5／16開跑　李多慧應援吃瓜消暑

▲▼花蓮夏日好瓜市集將於5/16-17在太平洋公園開跑。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲▼花蓮夏日好瓜市集將於5/16-17在太平洋公園開跑。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著五月氣溫慢慢升高，花蓮也正式進入陽光燦爛的夏天。花蓮縣政府將於5月16日至17日，在太平洋南濱公園舉辦「2026花蓮夏日好瓜－城市降溫計畫」，以花蓮盛產的大西瓜為主角，結合市集、美食、音樂與親子體驗，邀請大家來花蓮，用一口清甜西瓜，開啟最舒服的夏天。

今年的西瓜系列活動，將從5月4日於花蓮縣政府舉辦的大西瓜行銷記者會揭開序幕，隨後由各地農會接力在不同場域推出展售活動，從產地一路延伸到城市，讓更多人有機會品嚐到花蓮西瓜的好滋味，也把這份夏天的甜，慢慢帶進大家的日常。

▲▼花蓮夏日好瓜市集將於5/16-17在太平洋公園開跑。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

5月16日至17日的市集活動以「城市降溫」為主題，從吃的、玩的到整體氛圍，打造一場輕鬆又療癒的夏日體驗。花蓮大西瓜一向以「沙、脆、甜」聞名，今年也透過多元創意呈現，讓大家不只是吃西瓜，更能用五感感受夏天的清爽。今年活動一大亮點，就是邀請味全龍啦啦隊人氣女神李多慧到場應援，與民眾近距離互動，為現場增添滿滿活力與甜度。

現場集結近百攤特色品牌，推出各式「西瓜限定」創意商品，從沁涼飲品、甜點到特色鹹食，讓人邊逛邊吃、邊拍邊玩，整個市集都充滿夏天的氣味與節奏。除了美食，也規劃多項親子互動體驗，像是「小小瓜農闖關」和DIY手作，讓孩子在遊戲中認識西瓜的生長過程；傍晚還有「落日瑜珈」，在海風與夕陽陪伴下，慢慢放鬆、享受花蓮的生活步調。

▲▼花蓮夏日好瓜市集將於5/16-17在太平洋公園開跑。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

以花蓮盛產的大西瓜為主角，結合市集、美食、音樂與親子體驗，邀請大家來花蓮，用一口清甜西瓜，開啟最舒服的夏天。

舞台演出同樣精彩，兩天活動邀集在地音樂人與表演團體接力登場，搭配DJ營造輕鬆愉快的氛圍；親子舞台也安排互動節目，讓大小朋友都能一起參與、共享歡樂。

現場也設有食農教育展區，透過產地直送的西瓜與展示內容，帶領大家從產地到餐桌，更了解花蓮得天獨厚的環境與農友的用心，讓每一口西瓜不只是好吃，也更有感。

▲▼花蓮夏日好瓜市集將於5/16-17在太平洋公園開跑。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

花蓮縣政府今年攜手味全龍，串連今夏最震撼的「紅心連線」！

縣長徐榛蔚表示，希望透過「夏日好瓜」活動，讓大家在炎炎夏日中，吃得清涼、玩得開心，也更認識花蓮的農業與生活風景。誠摯邀請大家5月中走一趟花蓮，在西瓜的甜、海風的涼與音樂的陪伴中，過一個輕鬆又舒服的夏日假期。也提醒大家，一起響應環保，自備餐具，讓這場夏日活動也能更永續。

— 交通提醒 —
5月13日、5月18日為場佈及撤場期間，自行車道將有車輛進出
5月16日至17日活動期間，將進行自行車道臨時管制
請用路人提前改道通行，不便之處敬請見諒
 

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