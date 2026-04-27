大量特殊寵物幾遭全滅！鐵皮屋惡火竄天　127勇消+50車拚搏搶命

▲蘆洲一處鐵皮屋深夜發生火警，屋內雖無人，卻有上百隻爬蟲類寵物鼠慘遭燒死。（圖／記者陳以昇翻攝)

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區一處鐵皮倉庫今(27)日凌晨傳出火警，消防單位獲報趕抵現場灌救，雖然建物內無人受困，但火勢造成大量飼養動物死亡。初步清查，現場飼養大量爬蟲類與寵物鼠，至少數十隻生命不幸葬身火窟，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

消防局指出，凌晨0時17分接獲報案，指稱蘆洲區仁愛街巷內一處鐵皮建物竄出濃煙與火光，隨即派遣50車127人前往搶救。消防人員趕抵確認屋內無人後立即破門灌救，1時許完全撲滅火勢，燃燒面積約150平方公尺。

據了解，起火建物為一層樓鐵皮屋，實際用途為飼養多種特殊寵物。消防人員進入清理火場時，發現一樓飼養寵物鼠，二樓則擺放大量飼養箱，內有烏龜、蜥蜴及寵物蛇等爬蟲類動物，因火勢及高溫影響，二樓幾乎全數死亡，一樓亦有過半數動物未能倖免，初估死亡數量達數十隻。

由於現場為鐵皮工廠聚落，所幸火勢未向周邊延燒。消防人員初步研判，因爬蟲類需使用保暖設備，不排除與電氣因素或相關設備有關，但確切起火原因仍需進一步鑑識釐清。新北市動保處也已接獲通報並介入調查，將針對該處飼養情形及是否涉及違規繁殖、未依規定申報等問題進行了解，若查有違法情事，將依法開罰。