摸學生下體還罰跪！高雄補習班狼師姓名公布　議員疑不只3人受害

▲高雄補習班驚爆有狼師，撫摸孩童私處還體罰學生。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園區某補習班驚爆離譜性侵案！高雄市議員邱于軒今（27）日在高雄市議會踢爆，一名李姓數學老師遭控在教室內對學生進行強行猥褻，不僅將手伸進孩子褲子裡撫摸性器官，甚至抓著孩子的手「摸自己私密處」。邱于軒憤怒揭露，狼師不僅性騷，還會體罰學生跪地、用棍子抽打，目前該師雖已遭起訴並終身禁教，但受害者恐不只3人，要求教育局擴大調查。

邱于軒在質詢中指出，這名李姓老師在補習班教數學，根據起訴書與家長陳情內容，該名狼師的行徑極其惡劣，包括強行撫摸兒童性器官、抱著孩子坐在大腿上，甚至強迫孩子抓著老師的手去觸摸老師的私密部位。孩子事後感到噁心、情緒低落，家長得知後直呼心碎。

除了令人髮指的性侵行為，該名老師還涉嫌嚴重體罰。邱于軒透露，社會局已掌握該師會用棍子抽打孩子背部，甚至要求學生在教室外罰跪長達1.5個小時。她質疑，孩子跪在教室外這麼久，補習班主任難道完全不知情？且該補習班目前竟然還持續在招生，令家長感到惶恐不安。

▲高雄補習班驚爆狼師，社會局發出公告。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市教育局長吳立森表示，該案發生後已於今年1月19日立即要求該名李姓老師停止職務，並經過委員會認定通過「終身不得擔任補習班教職員工」，資料已登錄在全國不適任教育人員通報及查詢系統中。教育局強調，針對該案，檢察官於今年2月起訴，教育局並已針對該老師教過的班級進行入班宣導。

▲高雄補習班狼師2月遭到檢察官起訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，邱于軒擔憂，該名老師是數學老師，各個年級都有教，在補習班不只教一班，上課學生人數多達百人，因極可能是「慣犯」，呼籲教育局要擴大調查，受害學生恐怕不只有3位。

另外，邱于軒也說，社會局雖然依法公布狼師姓名，但公告地點卻是在「小港區公所」，而非案發地「林園區」，導致林園當地的家長根本無從得知，要求教育局應同步在林園區公布，並擴大清查所有受教過的學生，避免還有漏網之魚。