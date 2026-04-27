「40人聯絡不上」成欠薪藉口　燈會廠商挨轟！嘉縣府限4/30前撥付

▲台灣燈會清潔員領嘸錢，竟然是因為得標廠商聯絡不上40位勞工。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

針對「2026台灣燈會」清潔人員薪資延遲風波，引發網友砲轟勞青處「行政懈怠、不告不理」，甚至質疑主管機關無視基層生計、踐踏勞權。面對網路上不滿情緒蔓延，更有網友高喊「縣府應主動勞檢、代位求償」以保權益，嘉義縣政府今（27）日展現強硬立場，強調已要求得標公司必須於4月30日前完成剩餘40多位人員之薪資撥付。

▲ 用人單位環保局嘉義縣政府環保局廢棄物管理科科長蘇義雄說明廠商狀況 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對得標廠商陳姓領班受訪時表示，係因「聯絡資訊不明確」導致發放受阻，此說法遭網友憤怒痛批：「這根本是推託之詞！聯絡不上就不發薪，政府竟然還能容忍？」縣府對此嚴正重申，確保薪資準時入帳是雇主基本義務，絕不接受以資訊不全為藉口，拖欠每人約23,000元的血汗錢；縣府已責令廠商負責人必須動員行政人力，主動聯繫勞工對帳撥款，不得被動等待。

針對民眾質疑「非要等申訴才勞檢」及「代位求償」等訴求，縣府強調，勞務採購契約明訂給薪「不需等政府驗收撥款」，這是不可逾越的法律紅線。若廠商持續失信或不作為，縣府將以最嚴厲手段追究其違約責任，並研議相關配套以協助勞工爭取應有報酬，絕不默許廠商損害燈會無名英雄的權益。

針對近日外包廠商薪資發放延遲爭議，嘉義縣勞青處今日表示，已積極介入協調，要求廠商務必於4月30日前完成全數薪資發放，並將派員進行現場勞檢，全力維護勞工權益。

經聯繫外包廠商林經理，其表示薪資採分批發放，目前多數員工已領取，部分因資料不全尚未撥款者，本處已限期於本月底前全數入帳。同時，本處已函請主辦招標之環保局落實履約管理，嚴格要求廠商用工及薪資作業應符合《勞基法》規範。

並強調，後續將指派勞動檢查員至現場進行法遵查核，持續監督薪資給付情形。若查有違法，將依法處置，確保勞工權益不受侵害。縣府呼籲受害勞工，若於4月30日後仍未領到薪資，請務必聯繫勞青處申訴專線：(05) 362-0123 分機 9108，確保血汗錢一分不少入袋。