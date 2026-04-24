有品牌延長線「噴出火光」差點燒起來！內行曝：也是會老化

▲消防神主牌提醒，延長線和充電頭是消耗品。（圖／翻攝自消防神主牌）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名醫師爸爸洗澡時，突然聽到孩子尖叫，兒子說看到插座噴出火光，他立刻衝出去關掉電源，才沒有釀成更大意外。粉專「消防神主牌」提醒，照片中延長線插孔已燒出焦黑大洞，充電頭接觸面也被燒黑，桌面留下燻黑痕跡，這不是小事，因為差一點就燒起來。

「消防神主牌」發文指出，很多人以為只要買大品牌就安全，買了一條好的延長線，就可以一直用下去不用擔心，「這個想法是錯的。」他強調，延長線和充電頭都是消耗品，不管什麼品牌，插孔內部的金屬彈片每次插拔都會磨損，接觸面也會慢慢氧化，氧化後電阻增加，電流通過時發熱量更大，熱能就會在接觸點持續累積。

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消耗過程非常緩慢「看不到、感覺不到」

他也說，這個過程非常緩慢，「你看不到，感覺不到，延長線用起來看起來完全正常，但接觸點內部已經在老化了。」充電頭也是同樣邏輯，裡面的電容、整流電路都有使用年限，老化後輸出電壓可能不穩，某個時間點失效，就可能變成照片中的狀況。

原PO提醒，「接觸面氧化、電弧產生、瞬間的高溫把周圍的塑膠點燃，就是那一聲火光。」這個家庭很幸運，孩子看到了，爸爸也及時關掉電源，沒有進一步延燒；但若是深夜12點，孩子睡著了，家裡沒有人看見，結果恐怕完全不一樣。

延長線建議使用年限「3～5年」

他也呼籲，今天就該把家裡所有延長線、充電頭拿出來檢查，用了幾年要心裡有數，「延長線建議使用年限約三到五年，頻繁使用的充電頭建議兩到三年換一次。超過年限的，不管品牌多好，今天就換掉。」另外若插孔周圍變色、發黃或有燒焦痕跡，哪怕只有一點點，也要整條換掉。

貼文曝光後，不少網友也分享經驗，「前幾天把吹風機插在新買的延長線上使用，吹完頭髮拔吹風機插頭摸到延長線插座孔超燙，還發出塑膠味，我嚇得趕緊拔除」、「開始在這學習後，第一件事就是換掉所有延長線，功率耗電量大的電鍋、冰箱、烤箱不插延長線，直接插插座」、「看消防神主牌就一直在漲知識，謝謝你。」