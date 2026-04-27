北觀處公務員搞鬼！磅單灌水把國庫當金庫　13人+5公司被起訴

▲假投標真圍標，北觀處前專員涉圖利環保業者，18人遭士檢起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北海岸國家風景區海漂物清運標案爆重大弊案，北觀處採購承辦人陳鴻助涉嫌與環保業者長期勾結，透過圍標、驗收放水、竄改地磅數據等手法詐領公款，形成完整「一條龍造假鏈」。士林地檢署肅貪組檢察官蔡景聖抽絲剝繭偵結，依貪污治罪條例圖利、行使公務員登載不實文書及三人以上詐欺取財等罪，起訴18人。

前巡查員「回頭圍標」前東家

彭男曾任北觀處管理課巡查人員，離職後轉任久欣、嵩賀兩家環保公司主管，卻利用舊識打起前東家標案的主意。他找來木和、立凱、晉陽等環保公司充當「人頭廠商」陪榜，讓開標現場看起來有多家業者競爭，實際上早就說好誰要得標，藉此規避政府採購法對合格廠商家數的規定。

承辦人睜眼閉眼 兩筆標案逾610萬

陳姓公務員自2003年起在北觀處擔任管理專員，是具有法定職務權限的公務員，2023年7月退休。2020年1月22日，久欣公司以217萬8,000元標得「109年度北觀處遊憩據點海漂物清運勞務案第一期」，陳姓公務員擔任驗收紀錄人員，同年4月10日及5月21日偕彭男赴現場驗收。

▲手法曝光。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

2021年8月4日，嵩賀公司以392萬9,051元得標「110年度向海致敬北觀處萬里第二期海漂物清運勞務案」，陳姓公務員擔任主驗人，同年12月24日辦理驗收時，已親眼確認彭男同時代表兩家公司出席。依政府採購法第50條，同一人代表兩家廠商投標不得開標，陳姓公務員卻視而不見，讓兩家公司順利得標。

廢棄物偷倒私人土地 每月收5,000元

2022年6月起，彭男指示簡男，將清運的漂流木、塑膠瓶、太空包等廢棄物偷偷堆置回填至王男提供的私人土地，王男每月收取5,000元，三人均未依規定取得主管機關許可，涉嫌違反廢棄物清理法。

地磅電腦遭竄改 詐領逾57萬公款

請款環節同樣造假，彭男指示地磅場某企業社負責人李男及員工吳女修改地磅電腦程式，在清運車輛過磅時虛增廢棄物重量，列印灌水後的紀錄單。

另名公務員被告劉姓公務員，是北觀處受委託監督清運業者過磅業務的外包人力，卻未核對數字，直接在不實紀錄單上簽名。彭男持造假單據請款，詐得50萬1,839元。陳姓公務員在審查第二期請款資料時，明知數據有問題仍指示繼續請款，再詐得6萬8,438元，兩筆合計詐領逾57萬元。

士林地檢署認定陳姓、劉姓兩名公務員，以及彭男、李男、曹男、李男、莊男、劉男、陳男、王男、吳女、李男、簡男等13名自然人，連同久欣、嵩賀、木和、立凱、晉陽等5家環保公司共18名被告依法提起公訴。