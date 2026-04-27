女警申訴快崩潰！　2線3星警官有靠山

▲男警官訂湯屋，邀女下屬一起泡湯。（示意圖、非案發地，翻攝寶來花賞溫泉公園露營區臉書）



圖文／鏡週刊

高雄某分局發生離譜性騷案！一名二線三星的男警官邀約剛調來單位的女下屬，與同事們一同前往南橫爬山。不過，到了約定當日，卻只有男警官一人出現；女警上車後，男警官並沒開往南橫，而是來到知名溫泉區的一間溫泉會館，女警正在納悶時，男警官竟以「紓壓放鬆」為由，要女警陪他一起去泡湯。女警十分尷尬，但又擔心直接拒絕會得罪長官，加上以為長官說的泡湯，只是單純在大眾池「泡腳」，最後還是勉為其難，跟著長官進入會館。

沒想到男警官直接走向櫃檯，訂了一間「二人湯屋」，並不斷慫恿女警一起進房泡湯，「公然開房間」的誇張行徑惹怒女警，她嚴厲拒絕長官的要求，並且轉身離開。眼見詭計無法得逞，男警官立刻追上前、安撫女警，強調自己沒有別的意思，希望她不要誤會，但女警無法接受，雙方不歡而散。

事後，女警向分局督察組提出性騷擾申訴，認為長官是拿爬山當作藉口，企圖把她騙到溫泉會館發生關係，相關行為甚至構成《刑法》權勢性交未遂，希望督察組依法調查，但拖了將近半年，卻遲遲沒有下文。

▲高雄市警察局（圖）受理女警申訴、報案後，已展開性騷、霸凌的調查。

原來，督察組長跟男警官交情匪淺，官官相護，不但沒有依規定，隔離申訴人與被申訴人，還疑似把女警指控的內容洩漏給男警官，女警每天上班都要面對加害人，壓力不言可喻。更離譜的是，男警官還在工作上霸凌女警，排假、敘獎處處刁難，讓她幾近崩潰。

另一名知情人士Ｂ先生補充表示，涉嫌性騷女警的男警官及包庇男警官的督察組長，平時就常發表不尊重女性的言論，且這名組長也是高雄警界有名的惡質主管，在前單位就涉嫌職場霸凌，他調到該分局後，至少有六名同仁因為不想與他共事，申請提早退休或請調其他單位，同一分局二名主管狼狽為奸，讓下屬苦不堪言。

Ａ小姐及Ｂ先生痛批，警察機關標榜性騷擾零容忍，但該分局案發半年卻毫無作為、掩蓋事實，加害人更是一副「你奈我何」的態度，令人難以接受，直到最近，被害人才在同事的協助下，鼓起勇氣向高雄市警察局提出性騷擾及霸凌申訴，並向婦幼警察隊報案提告，希望為自己討回公道。

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