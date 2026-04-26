　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

岩手山火燒不停第5天！火線逼近未撤離區　出動1300人仍無法撲滅

▲▼日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣大槌町山林大火延燒今（26）日進入第5天，火勢仍未受控，甚至逼近原本未發布避難指示的地區。當地政府與消防單位26日持續動員約1300人展開地面滅火行動，並出動防災直升機與自衛隊空中支援，全面防堵火勢延燒至住宅區，但截至目前仍看不到達成「撲滅火勢」的明確時程，火場情勢依舊嚴峻。

根據《日本放送協會》，這起火災發生於本月22日，地點位於岩手縣大槌町山區的小鎚地區，以及東南方約10公里外的吉里吉里地區，火勢隨著時間持續擴大延燒。當局指出，目前延燒仍在持續，尚未有能降低進一步擴散風險的撲滅目標，顯示火勢控制仍面臨困難。

▲▼日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

從災情規模來看，截至24日上午，透過目測火焰與煙霧推估的燃燒範圍，已達約1176公頃；若以影像與紅外線精確分析，當日下午確認的焚燒面積約為730公頃，其中吉里吉里地區以及周邊約599公頃，小鎚地區約131公頃。火勢影響範圍仍有擴大趨勢。

此次火災雖未傳出人員受困或傷亡，但已有包括1棟住宅在內等8棟建築物被燒毀。消防單位表示，夜間持續在靠近住宅區域加強灌救，優先防止火勢蔓延至民宅，盡可能降低居民生命財產損失。

不過，令人擔憂的是，火線已逐漸逼近大槌町市中心西北側等尚未發布避難命令的區域。地方政府指出，火勢擴散路徑難以預測，呼籲居民提高警覺，隨時留意最新避難資訊。

▲▼日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

目前，大槌町已對約占全町人口3成的1541戶、3233人發布避難指示，避難所除了設在町內5處，也延伸至鄰近的釜石市與山田町，分散收容壓力。當局持續呼籲民眾優先確保自身安全。

在長時間避難生活下，地方政府也展開支援措施。從昨（25）日起，大槌町向避難民眾發放「每日1次免費入浴券」，讓居民可以使用當地溫浴設施紓解身心壓力。其中，位於大槌町大町的溫泉設施「ますと乃湯」更安排每天5班接駁車，接送避難民眾往返。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巨石墜落！明隧道砸出大洞　震撼空拍曝
佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘
台灣旅行團遊陸1死12傷　警界身分曝
快訊／白宮槍手「躲房間」組長槍！特勤中彈　壓制畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

岩手山火燒不停第5天！火線逼近未撤離區　出動1300人仍無法撲滅

婚攝忙拍照「下秒竟遭撞飛」！噴飛25公尺　賓客驚恐目睹

史瓦帝尼媒體：不畏脅迫　林佳龍訪史國展堅韌邦誼

快訊／白宮槍手「躲房間」組長槍！特勤中彈　壓制畫面曝

日本自衛隊大變革！「幕僚長→大將」首度改名　擬修法追求國際化

快訊／白宮晚宴槍響！　川普發文「大讚特勤英勇」

快訊／白宮晚宴槍手傳被擊斃！　川普緊急撤離畫面曝光

快訊／白宮記者晚宴傳槍響！　川普、梅蘭妮雅急撤離

伊朗總統：不會在受迫情況下和美國談判

川普取消美伊會談：不用為空談飛18個小時

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

岩手山火燒不停第5天！火線逼近未撤離區　出動1300人仍無法撲滅

婚攝忙拍照「下秒竟遭撞飛」！噴飛25公尺　賓客驚恐目睹

史瓦帝尼媒體：不畏脅迫　林佳龍訪史國展堅韌邦誼

快訊／白宮槍手「躲房間」組長槍！特勤中彈　壓制畫面曝

日本自衛隊大變革！「幕僚長→大將」首度改名　擬修法追求國際化

快訊／白宮晚宴槍響！　川普發文「大讚特勤英勇」

快訊／白宮晚宴槍手傳被擊斃！　川普緊急撤離畫面曝光

快訊／白宮記者晚宴傳槍響！　川普、梅蘭妮雅急撤離

伊朗總統：不會在受迫情況下和美國談判

川普取消美伊會談：不用為空談飛18個小時

宋威龍張凌赫「宣傳照複製貼上」網吵翻！　他強硬發聲明開戰對方粉絲

屏東市4機車連環撞！母載7歲童雙雙掛彩…4人送醫

沈伯洋稱台北執政70年遭打臉　游淑慧：想想市民為何一試成主顧

香港立法會「五年規劃」小組　分為6組別

金倒永盜壘請求被保守對待　起亞虎優先保護核心戰力

堰塞湖撤離演練4/30登場　花蓮縣府已補發近3千個避難包

李灝宇首度代打擊球初速157公里　鄭宗哲3保送、柯敬賢2打點

娜比帥辣破表！朴淡備銀色戰袍超吸睛　洋基女孩熱舞全場沸騰

蘇花大清水段巨石掉落！明隧道砸出大洞　凌晨搶通持續施工

岩手山火燒不停第5天！火線逼近未撤離區　出動1300人仍無法撲滅

【睡到漂走都沒發現XD】游泳完的狗狗躺小船上睡翻也太Chill

國際熱門新聞

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

即／白宮晚宴槍手傳擊斃　川普急撤離

Podcast助破44年少女命案　4男遭控性侵殺人

即／白宮晚宴傳槍響　川普、梅蘭妮雅急撤離

川普取消美伊會談　稱「10分鐘內收到新提案」：內容更好

超商飯糰「完美拆法」　教學片狂吸870萬觀看

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

日本知名鍵盤廠無預警倒閉！　玩家分析2關鍵原因曝

白宮槍手「躲房間」組槍　壓制畫面曝

日本「熊先生」病逝享壽84歲！最後遺言曝光

快訊／白宮晚宴槍響　川普發文了

鐵板失控倒下　日本61歲作業員遭壓身亡

更多熱門

相關新聞

日本自衛隊大變革！首改名「幕僚長→大將」

日本自衛隊大變革！首改名「幕僚長→大將」

日本自衛隊制度將迎來歷史性轉變！日本政府已拍板調整自衛隊幹部階級稱呼，擬改採與國際軍事體系接軌的命名方式，例如將「幕僚長」改稱為「大將」

日本知名鍵盤廠無預警倒閉！　玩家分析2關鍵原因曝

日本知名鍵盤廠無預警倒閉！　玩家分析2關鍵原因曝

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

超商飯糰「完美拆法」　教學片狂吸870萬觀看

超商飯糰「完美拆法」　教學片狂吸870萬觀看

2度性侵女藝人！日本經紀公司老闆獲不起訴

2度性侵女藝人！日本經紀公司老闆獲不起訴

關鍵字：

日韓要聞日本岩手縣大槌町山林大火火災

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

開除總教練！紅襪接任人選出爐

苗栗警所長甘肅翻車　妻弟搶救無效亡

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

正妹「吐一口白」進咖啡　16秒影片炸鍋

刷牙也沒用！喉嚨藏「黃白小顆粒」臭翻　醫：別用手摳

更多

最夯影音

更多
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面