岩手山火燒不停第5天！火線逼近未撤離區　出動1300人仍無法撲滅

▲日本岩手縣大槌町山林火災持續延燒，至第5天仍未被順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣大槌町山林大火延燒今（26）日進入第5天，火勢仍未受控，甚至逼近原本未發布避難指示的地區。當地政府與消防單位26日持續動員約1300人展開地面滅火行動，並出動防災直升機與自衛隊空中支援，全面防堵火勢延燒至住宅區，但截至目前仍看不到達成「撲滅火勢」的明確時程，火場情勢依舊嚴峻。

根據《日本放送協會》，這起火災發生於本月22日，地點位於岩手縣大槌町山區的小鎚地區，以及東南方約10公里外的吉里吉里地區，火勢隨著時間持續擴大延燒。當局指出，目前延燒仍在持續，尚未有能降低進一步擴散風險的撲滅目標，顯示火勢控制仍面臨困難。

從災情規模來看，截至24日上午，透過目測火焰與煙霧推估的燃燒範圍，已達約1176公頃；若以影像與紅外線精確分析，當日下午確認的焚燒面積約為730公頃，其中吉里吉里地區以及周邊約599公頃，小鎚地區約131公頃。火勢影響範圍仍有擴大趨勢。

此次火災雖未傳出人員受困或傷亡，但已有包括1棟住宅在內等8棟建築物被燒毀。消防單位表示，夜間持續在靠近住宅區域加強灌救，優先防止火勢蔓延至民宅，盡可能降低居民生命財產損失。

不過，令人擔憂的是，火線已逐漸逼近大槌町市中心西北側等尚未發布避難命令的區域。地方政府指出，火勢擴散路徑難以預測，呼籲居民提高警覺，隨時留意最新避難資訊。

目前，大槌町已對約占全町人口3成的1541戶、3233人發布避難指示，避難所除了設在町內5處，也延伸至鄰近的釜石市與山田町，分散收容壓力。當局持續呼籲民眾優先確保自身安全。

在長時間避難生活下，地方政府也展開支援措施。從昨（25）日起，大槌町向避難民眾發放「每日1次免費入浴券」，讓居民可以使用當地溫浴設施紓解身心壓力。其中，位於大槌町大町的溫泉設施「ますと乃湯」更安排每天5班接駁車，接送避難民眾往返。