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快訊／台積電內鬼案4工程師下場曝　主嫌陳力銘重判10年

▲▼智財商業法院宣判台積電內鬼案。兩名在押被告，被提到法院聽判。右方黑衣，陳韋傑。左方白衣，陳力銘。（圖／記者吳銘峯攝）

▲智財商業法院宣判台積電內鬼案，兩名在押被告今被提到法院聽判。黑衣陳韋傑、左方白衣陳力銘。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民、吳銘峯／台北報導

從台積電離職到日商東京威力科創公司工作的工程師陳力銘，涉勾結仍任職台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍、竊取被列為國家核心關鍵技術的2奈米晶片製程機密，另名工程師陳韋傑涉洩露台積電14奈米以下製程機密給陳力銘，4人均被被依《國家安全法》等罪嫌起訴，智慧財產及商業法院審結，今（27日）判決陳力銘10年、吳秉駿3年、戈一平2年、陳韋傑6年，可上訴。

陳力銘與陳韋傑仍在押，吳秉駿、戈一平在審理中，各交保300萬元與200萬元停押，均限制住居與限制出境、出海，都須接受科技設備監控防逃，合議庭並命吳、戈2人今到庭聆判。

▲▼ 台積電陳姓工程師竊密追加起訴移審智財商業法院 。（圖／記者許靖騏攝）

▲台積電工程師陳韋傑涉案仍在押。（資料照／記者許靖騏攝）

此外，陳力銘在東京威力公司的女上司盧怡尹，得知公司捲入本案被調查後，涉擅自將陳力銘上傳公司雲端的台積電14奈米製程機密資料刪除，被起訴涉犯滅證罪嫌、求刑1年，今被判10個月，緩刑3年；東京威力公司在本案2度被起訴各求處罰金1.2億元與2500萬元，今被判罰1.5億，緩刑3年，均可上訴。

本案源於陳力銘在台積電任職8年，曾參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，離職前擔任台積電12廠的良率部門工程師，2022年從台積電離職，2023年到台積電的供應商東京威力行銷部門任職，新工作就是負責提供台積電蝕刻設備相關服務。

▲▼智慧財產暨商業法院審理台積電內鬼案，傳喚東京威力女主管盧怡尹。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陳力銘在東京威力公司的女上司盧怡尹（右），涉刪除公司雲端資料滅證。（圖／讀者提供）

東京威力當時爭取台積電2奈米晶片製程蝕刻機供應資格沒過關，陳力銘為求表現，私下請仍任職台積電的學弟吳秉駿、戈一平幫忙，約在餐廳、住處等地碰面，說服吳、戈2人用公司配發電腦遠端登入系統，讓他從螢幕翻拍2奈米晶片製程、實驗數據等機密數百張，傳回東京威力存檔，用於改善蝕刻機台。

高檢署智財分署去年（2025年）7月8日接獲台積電通報竊密事件，查出陳力銘涉案，迅速指揮調查局新竹市調查站等幹員，搜索約談陳力銘與吳秉駿、戈一平到案，訊後均聲押禁見獲准。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電公司外觀。（圖／記者李毓康攝）

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

檢方去年8月27日首波起訴陳力銘與吳秉駿、戈一平，涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌，認為3人犯行嚴重威脅我國半導體產業國際競爭力，從重求處陳力銘14年徒刑、吳男9年、戈男7年，而一同被約談到案的1名廖姓工程師，因無洩密給日商使用的意圖，台積電沒提告追究，檢方簽結廖所涉案情。

陳力銘與吳秉駿、戈一平移審智財商業法院，被裁定繼續羈押禁見，全案因屬國安案件須保密，合議庭採取不公開審理。

▲▼東京威力科創,TEL。（圖／記者高兆麟攝）

▲東京威力科創公司（TEL）外觀。（圖／記者高兆麟攝）

審理期間，檢方兩度追加起訴，第1波是去年12月2日，追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，合併求處罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲陳韋傑涉助陳力銘，洩漏台積電「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，同屬《國安法》所認定的國家核心關鍵技術，去年11月10日搜索約談陳韋傑，訊後聲押見獲准。

今年（2026年）1月8日，檢方第2波追加起訴陳韋傑涉犯《國安法》等罪嫌，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月，陳力銘認罪被求刑7年，而盧怡尹擅自刪除上述陳力銘存在東京威力的台積電14奈米製程資料，到案不認罪，被起訴涉犯滅證罪嫌、求刑1年，東京威力配合調查，被求處罰金2500萬元。

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