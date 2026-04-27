僅機車擦撞！新北火爆人夫護妻兒失控動粗　揮拳痛毆少年

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區館前路昨（26日）晚間，一名37歲謝姓男子因不滿妻子載著他和孩子騎車時，與17歲陳姓少年騎乘微型電動二輪車發生擦撞，竟情緒失控，徒手毆打少年。三峽警分局獲報後立即出動快打部隊，當場將涉嫌動手的謝男依傷害罪逮捕送辦，至於34歲周女「3貼」載丈夫及小孩部分，依道交法第31條第5項開罰。

▼周女抱著小孩（左一）與謝姓丈夫（左二） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間9時許，陳姓少年騎乘微型電動二輪車左轉往鶯歌方向行駛，在鶯歌區館前路水資源回收場附近與周姓女子騎乘的機車發生車禍。當時周女正載著丈夫謝男及小孩，發生碰撞後，後座的謝男眼見妻兒受驚且險些受傷，護航心切下竟怒火中燒，不顧現場還有稚童，直接衝上前朝陳少揮拳，導致陳少多處挫傷。

三峽警分局接獲報案出動快打部隊到場，立即將雙方隔離，經酒測雙方均無酒駕，隨後將受傷的陳男送往恩主公醫院救治，陳少事後提告傷害，訊後依法將動手的謝男移送新北地檢署偵辦。至於周女騎機車「3貼」附載丈夫與小孩，明顯違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，關於機車附載人數超過規定的條款，員警也當場依法逕行舉發，最高開罰600元。

▼發生車禍的2輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼謝姓男子訊後依傷害罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）