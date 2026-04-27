北市東區酒店驚爆黑幫搜索找女公關　原因竟是嫌陪酒妹人數太少

記者張君豪／台北報導



4月26日23時許，北市大安區忠孝東路四段威斯汀酒店發生3名酒客與服務生發生肢體衝突事件。警方接獲業者報案求助有酒客滋事，轄區大安警方即啟動快打機制派遣10多名警力到場維持秩序。





▲有竹聯幫背景的3名酒客大鬧東區威斯汀酒店遭警方帶回 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方調查：酒客莊男（19歲）與余男（38歲）、林男（35歲、經查有竹聯幫背景）25日21時許進入在店內消費原本在9樓包廂內飲酒，過程中頻頻抱怨店內女公關人數太少，店家解釋因周日晚間上班酒店妹較少，但3人並不採信，甚至走出預定的包廂搭電梯到10樓逐層搜索該酒店包廂找妹。







店方再三表示店內：「沒有上班的酒店妹了！」後來3人竟在10樓某包廂內找到1名正在休息的女公關，雙方爆發口角衝突，過程中莊男揮手打到一名吳姓服務生（26歲），雙方因此爆發肢體衝突。



大安警方表示，大批警力到場後控制現場狀況，為防衝突擴大，對現場3人實施管束，並在余男身上查獲折疊刀一把。警詢後依違反社會秩序維護法「藉端滋擾」、「加暴行於人」及「無故攜帶危險物品」等規定，移請台北地院簡易庭裁罰。警方藉此案例呼籲：民眾遇有糾紛應理性處理，避免衝突擴大而觸法吃上官司。

林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！ 疑有驗屍縫合痕跡

獨／林秉文柬埔寨遭槍殺 警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台 狙殺黑幕曝光