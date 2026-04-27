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社會 社會焦點 保障人權

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣139線大彰路以「死亡彎道」聞名，交通事故頻傳，縣府工務處為降低肇事率，近日在兩處彎道路段增設560支警示柱與防撞桿，卻引發用路人與單車族強烈反彈。大量黃色桿子林立，被網友戲稱一大片「密密麻麻的黃色棒棒糖」，不僅視覺突兀，更嚴重破壞山稜線的自然景觀。

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供，以下同）

近期路過139線的民眾發現，原本綠意盎然的彎道旁，突然多出數百支黃色防撞桿。有用路人在社群平台上直呼「超誇張」，彷彿綠色隧道被插滿棒棒糖，「這是在考驗機車騎士還是大車駕駛？」更有人調侃，「不知道什麼時候這些桿子會被過彎車輛給剷除。」

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供）

縣府工務處表示，彰化縣大彰路139縣道因彎道坡度大、事故頻傳，尤其以芬園鄉大彰路四段9.5公里處附近，以及少林寺牌樓前方的大彎道，因壓車族多，A1事故多。經多方評估後，決議增設防撞桿與警示柱，盼能加強安全、減少交通事故。

兩處設置地點分別為李舍咖啡9.5K處、中間車道設警示柱60支、兩側防撞桿180支；大彰路4段芬園櫻花大道設警示柱120支、防撞桿200支，兩處總計560支。

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供）

不過，也有部分民眾支持增設安全設施。有網友指出，自己在139線騎了10多年車，「照時速50公里騎根本不會出事」，摔車的多是過彎愛壓車的「猴子」。也有長期騎乘此路段的單車族無奈表示，此舉相當煞風景，原本欣賞山稜線美景的樂趣大打折扣，「為了少數違規者，破壞整體景觀，實在不值得。」

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供）

▲彰化139縣道佈滿560支密密麻麻的防撞桿。（圖／民眾提供）

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