高雄騎士遭撞一句「我自己處理」　女駕駛離開挨告獲判無罪

▲高雄女子開車撞傷機車騎士，因對方一句話就逕行離開遭告肇事逃逸。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名賴姓女子開車撞倒謝姓機車騎士，對方當場倒地見血，她卻開車離去，遭檢方依肇事逃逸起訴，不過法院審理後發現，謝男在車禍現場曾向賴女的丈夫說「我自己處理就好」，因此讓賴女誤以為謝男沒事可以離開，最終判決賴女無罪。

判決指出，2024年10月12日中午11時許，賴女駕車行經前金區六合二路時，不慎與謝姓男子騎乘的機車發生碰撞，謝男人車倒地，腳部受傷流血，事故發生後，賴女為避免影響交通，先將車輛往前停靠，由副駕駛座的丈夫洪男下車查看狀況。

洪男供稱，他當時主動詢問謝男是否需要送醫，謝男回「沒問題，我報案、拍照自己處理就好。」他隨即將這番話轉述給賴女，表示「阿伯說沒事了，可以先走」，賴女因此駕車離開現場。

但謝男事後指稱，當下誤把洪男當成路過關心的民眾，才會說出「自己處理」，沒想到對方竟直接離開，氣得報警提告，檢方認為賴女未留在現場等候警方處理，依肇事逃逸罪將她起訴。

不過高雄地方法院勘驗監視器後發現，洪男確實有第一時間下車關心傷者，謝男也坦承當時誤認對方身分，才會說出「不用了、我自己處理」。

法官認為，賴女與丈夫間具有信賴關係，基於洪男轉述才離開，主觀上並無逃逸犯意，與刻意棄傷者不顧的行為不同，因此認定難以構成肇事逃逸罪，判決賴女無罪，全案可上訴。