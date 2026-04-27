邱軍酒駕撞死運將竟落跑！基隆國民法官庭今首開庭...4/29宣判

▲25歲邱軍酒駕撞死計程車司機逃逸，基隆國民法官今天首度開庭。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

25歲歌手邱軍涉嫌於2024年酒後駕車，撞擊一名計程車司機致死後逃逸，基隆地方法院國民法官法庭今（27日）首度開庭審理，共審理3天，將於4月29日宣判。此案不僅因被告身分受到關注，也是基隆首件由國民法官參與審判的案件。邱軍先前在辯論庭時曾公開道歉，表示願意為錯誤承擔一切。

檢方起訴指出，邱軍於2024年12月27日凌晨4時許，涉嫌酒後駕車行經道路時，撞擊一名在車道上候客的計程車司機，造成對方不幸身亡。事故發生後，邱男未留在現場進行救護或報案，反而駕車離去。檢方於2025年5月依不能安全駕駛致死罪及肇事致人死傷逃逸罪提起公訴，並由國民法官參與審理。

案件審理過程中，邱軍的委任律師曾聲請裁定不行國民參與審判，理由為擔心國民法官可能受大量新聞報導影響，導致心證受汙染。然而，法官認為此項推論稍嫌武斷，並無不適宜的情形，因此駁回聲請，維持由國民法官參與審理。

今年2月25日的程序辯論庭上，邱軍在庭外受訪時對支持者與死者家屬表示歉意，稱「做了很多對不起粉絲的事情」，願意為錯誤承擔一切，目前也正努力尋求與家屬達成和解。基隆地院已於4月24日完成選任程序，今天起進行為期3天的密集審理，預計4月29日宣判。