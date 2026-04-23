台南獨居姊命喪惡火！弟妹悲赴殯儀館難認屍...慟喊：燒得太嚴重

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市中西區青年路14巷昨(22)日發生住宅火警，消防人員滅火後在屋內2樓發現一具焦屍。今(23)日上午檢警已將遺體移往殯葬所進行相驗，死者弟弟與妹妹也到場協助釐清身分，但因遺體燒灼嚴重，家屬暫時無法辨認，警方已採集檢體進行DNA比對確認。

▲台南火警現場中發現的焦屍由於毀損嚴重難以辨認身分，將採DNA確認。（圖／記者林東良攝）

回顧案發經過，昨日下午台南市中西區青年路14巷一處2樓鐵皮加蓋建物發生火警，該起火警共波及2戶民宅，燃燒面積約20平方公尺，燃燒物多為屋內雜物，由於附近住戶多已搬離，起初一度誤認為空屋起火，未料消防人員在進行殘火處理及火場勘查時，在屋內發現1具焦屍，初步透過戶籍資料研判，可能為設籍該處、尚未搬離的46歲陸姓女子。

▲死者弟弟和妹妹今日到場陪同進行相驗。（圖／記者林東良攝）

死者於今日上午11時30分許在台南市殯葬所進行相驗程序，死者弟弟與妹妹到場配合。死者妹妹定居高雄，弟弟曾赴大陸工作，現已返台南居住一年多，原本與姊姊相約會面相聚，未料卻收到如此噩耗，兩人接獲通知後趕往處理後事。不過由於遺體燒毀情形嚴重，外觀難以辨識，身分仍待進一步比對確認。

▲火警撲滅後，消防人員於屋內發現一具焦屍。（記者林東良翻攝）