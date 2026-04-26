內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

▲屏東縣內埔分局二組曾姓組長休假運動倒地昏迷，無呼吸心跳送醫搶救。



記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣內埔分局二組曾姓組長26日傍晚休假運動時，於新園鄉仙隆路段昏倒路旁。民眾發現後報案送醫，曾員到院前一度失去呼吸心跳，經安泰醫院醫師搶救後已恢復心跳，目前正進行心導管手術。警方已通知家屬前往醫院，並將持續關注曾員傷病進度，提供後續必要協助。

內埔警官運動路倒 民眾目擊報警送醫

屏東縣警察局表示，26日晚間6點22分接獲報案，指稱新園鄉仙隆路段有一名男子躺臥路旁。目擊民眾指出，該男子當時呼吸微弱且身體抽搐，隨即通報119派員到場。救護人員抵達後，在現場實施CPR，並由救護車將其送往東港安泰醫院急救。經初步核對身分，確認該名男子為任職於內埔分局的56歲曾姓二組組長。

到院前失去生命徵象 搶救後恢復心跳

安泰醫院說明，曾姓組長在送達醫院前已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。醫療團隊隨即接手急救，經過醫師連續搶救後，曾員成功恢復心跳，目前已安排裝設心導管進行手術治療。轄區新園派出所員警在場處理，並於案發後第一時間聯繫院方，隨時掌握最新救治狀況，盼能順利脫離險境。

警方通知家屬陪同 持續追蹤後續進展

內埔分局表示，曾姓組長26日正值休假，前往新園鄉仙隆路段進行運動，不料發生意外。警方獲報後，已派員前往醫院關心，並同步通知曾員妻子抵達醫院陪同。內埔分局提到，曾組長平時工作表現認真，分局將針對其後續醫療與家庭照顧提供全力支持。警方呼籲民眾，運動時應隨時注意體能與氣候變化，以策安全。