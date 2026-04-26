　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

▲▼屏東縣最新消息快訊圖。

▲屏東縣內埔分局二組曾姓組長休假運動倒地昏迷，無呼吸心跳送醫搶救。

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣內埔分局二組曾姓組長26日傍晚休假運動時，於新園鄉仙隆路段昏倒路旁。民眾發現後報案送醫，曾員到院前一度失去呼吸心跳，經安泰醫院醫師搶救後已恢復心跳，目前正進行心導管手術。警方已通知家屬前往醫院，並將持續關注曾員傷病進度，提供後續必要協助。

內埔警官運動路倒　民眾目擊報警送醫

屏東縣警察局表示，26日晚間6點22分接獲報案，指稱新園鄉仙隆路段有一名男子躺臥路旁。目擊民眾指出，該男子當時呼吸微弱且身體抽搐，隨即通報119派員到場。救護人員抵達後，在現場實施CPR，並由救護車將其送往東港安泰醫院急救。經初步核對身分，確認該名男子為任職於內埔分局的56歲曾姓二組組長。

到院前失去生命徵象　搶救後恢復心跳

安泰醫院說明，曾姓組長在送達醫院前已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。醫療團隊隨即接手急救，經過醫師連續搶救後，曾員成功恢復心跳，目前已安排裝設心導管進行手術治療。轄區新園派出所員警在場處理，並於案發後第一時間聯繫院方，隨時掌握最新救治狀況，盼能順利脫離險境。

警方通知家屬陪同　持續追蹤後續進展

內埔分局表示，曾姓組長26日正值休假，前往新園鄉仙隆路段進行運動，不料發生意外。警方獲報後，已派員前往醫院關心，並同步通知曾員妻子抵達醫院陪同。內埔分局提到，曾組長平時工作表現認真，分局將針對其後續醫療與家庭照顧提供全力支持。警方呼籲民眾，運動時應隨時注意體能與氣候變化，以策安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
生涯首轟就是再見轟！　劉子杰成桃猿隊史第一人
台積電、宏碁大咖全來了！張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身
人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2
「少吃多動」仍瘦不下來！醫師點出成功關鍵：運動非愈多愈好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

外籍男結帳遭搶鈔！北車女「借錢」不成暴走丟水壺　警帶回偵辦

高雄8歲女童餐廳吃飯遭猥褻！家長心碎還原現場：哭喊著想要回家

台東溺斃意外！一男下海打魚失聯「尋獲已屍僵」

慣犯！「借錢哥」把台鐵當澡堂全裸入浴　4月連爆3案警鎖定身分抓人

基隆婦返家途中昏倒階梯　忠犬護主狂吠！警消即刻救援

台南新市休旅車擦撞路邊車側翻　駕駛輕傷未送醫

快訊／疑攔車談判破局怒開槍！台中男腹部中彈　槍手住家被逮

台南2竊賊闖娃娃機店　拿滅火器猛砸兌幣機慘敗！累到掀衣擦汗

男大生躲高中校園廁所偷拍未遂　二審改輕判「恐再犯」不給緩刑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

外籍男結帳遭搶鈔！北車女「借錢」不成暴走丟水壺　警帶回偵辦

高雄8歲女童餐廳吃飯遭猥褻！家長心碎還原現場：哭喊著想要回家

台東溺斃意外！一男下海打魚失聯「尋獲已屍僵」

慣犯！「借錢哥」把台鐵當澡堂全裸入浴　4月連爆3案警鎖定身分抓人

基隆婦返家途中昏倒階梯　忠犬護主狂吠！警消即刻救援

台南新市休旅車擦撞路邊車側翻　駕駛輕傷未送醫

快訊／疑攔車談判破局怒開槍！台中男腹部中彈　槍手住家被逮

台南2竊賊闖娃娃機店　拿滅火器猛砸兌幣機慘敗！累到掀衣擦汗

男大生躲高中校園廁所偷拍未遂　二審改輕判「恐再犯」不給緩刑

陽明海運再守護藍鯨與藍天實踐環境永續　五度獲美國藍鑽石獎

台積電、宏碁大咖全來了！　張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身份曝光

內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

朱承洋兩天登板狂丟5分 　曾豪駒不失信任：我們相信他還是好的

白宮晚宴傳槍響！　高市早苗「關切川普安危」譴責暴力

「少吃多動」仍瘦不下來！醫師點出成功關鍵：運動非愈多愈好

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

快訊／台鐵電力故障「瑞源－鹿野中斷」　3列自強號集電弓毀損

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

【爸爸的前世情人XD】4歲娃牽爸手！還轉頭奶音對媽說：爸爸不是妳的囉～

社會熱門新聞

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

苗栗警所長甘肅翻車　妻弟搶救無效亡

北車惡男攻擊女童！父親曝細節：倒地後連踹還笑

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

屏東女高中生卡式爐操作不慎　腹部18%燒燙傷

台灣旅行團甘肅翻車1死12傷　台中市警察局警政監頭部受傷

男霸佔台鐵廁所洗澡！身分竟是借錢哥

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫

新竹轎車猛撞路樹　駕駛受困無呼吸心跳

即／新北烏來落石坍方砸爛轎車！釣客逃死劫

台中槍擊案　兇嫌上車談判近距離開槍

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

北車男踹3歲女童　檢認「恐再犯」聲押

蘇花大清水明隧道遭落石砸出大洞　凌晨搶通

更多熱門

相關新聞

台中86歲嬤遭赤尾青竹絲咬　緊急送醫

台中86歲嬤遭赤尾青竹絲咬　緊急送醫

台中北屯區北坑巷一名女子，今（26）日在菜園摘菜時，遭赤尾青竹絲咬傷左手腕送醫。

漁工鴨骨卡喉命危　海巡雙艇接力搶救

漁工鴨骨卡喉命危　海巡雙艇接力搶救

國1岡山地磅站驚傳全武行！2聯結車運將爆衝突

國1岡山地磅站驚傳全武行！2聯結車運將爆衝突

婦騎車突昏眩衝進派出所求救　東港警護送就醫

婦騎車突昏眩衝進派出所求救　東港警護送就醫

《九重紫》孟子義病倒送醫！昔體重跌破45公斤

《九重紫》孟子義病倒送醫！昔體重跌破45公斤

關鍵字：

屏東警官運動猝倒緊急送醫心導管手術安泰醫院

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

王俐人20年前「全裸寫真」曝！大UU只靠1物遮住

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

開除總教練！紅襪接任人選出爐

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面