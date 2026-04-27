免入監「每天做工6小時」回饋社會　士檢表揚7家社會勞動機構

▲士檢表揚7家社會勞動機構 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

不進監也能回饋社會！士林地檢署今（27）日舉辦社會勞動執行機構表揚暨教育訓練座談會，邀集轄內多個合作單位與會，並公開表揚7家績優機構，肯定其長期協助推動「易服社會勞動」制度的貢獻。檢察長王以文親頒獎狀表示，制度讓輕罪受刑人免入監，也能兼顧工作與家庭，透過勞動回饋社會。

士檢指出，社會勞動制度採以每日6小時無償勞務折抵1日刑期的方式，讓受刑人透過實際付出回饋社區，也避免入監後可能受到不良影響。檢方認為，制度能否順利推行，關鍵在於各執行機構的協助與投入。

王以文表示，機構若能善盡督導與管理責任，提供安全且具支持性的勞動環境，將有助於社會勞動人與社區建立正向連結，讓善的循環持續擴散。他也感謝各機構長期投入資源與人力，讓制度得以穩定運作。

▲檢察長王以文（左）親自頒獎表揚績優機構。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為提升作業安全，本次活動也邀請台北市勞動檢查處人員分享職業安全衛生知識，透過實務案例說明作業流程與風險控管，強化第一線執行單位的工安意識。

會中並安排執行經驗分享，大龍養護中心督導徐櫻芬指出，前來履行社會勞動的人背景各異，雖然刑責不重，但每個人背負的壓力不同。她平時帶領勞動人整理環境，讓住民與家屬有乾淨空間，也在過程中協助他們重新找回自信與尊嚴。她提到，有人期滿後仍主動回來擔任志工，延續服務，讓人印象深刻。

此外，士檢科長林世裕長期親自帶隊督導，無論天候如何，皆陪同社會勞動人至現場作業，並依個人專長分派工作。有勞動人坦言，在期滿前仍掛念未完成的工作，顯見制度已逐漸發揮正向影響。

士檢最後提醒，今年11月28日將舉行地方公職人員選舉，呼籲各執行機構共同配合反賄選宣導，維護選舉公平，鞏固民主基礎。