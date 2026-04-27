討錢不成竟抱母重摔落地致死　嘉義逆子判17年5月定讞





▲嘉義男子討錢不成，抱摔母親致死，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義莊姓男子因向母親討錢未果，又要求母親買早餐不成，凌晨4點多與母口角，動手毆打頭部、在大馬路上追逐，自後方將母抱起、雙腳離地後讓母親重摔落地，造成母親因顱內出血死亡。一審國民法官將他重判有期徒刑17年5月，二審維持，全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，現年30歲的莊姓男子為死者的次子，案發於2024年11月間，凌晨4點左右，莊男先是向母親討錢未果，又要母親買早餐給他吃遭拒絕，2人發生口角，莊男動手攻擊母親頭部。母親隨即抱頭跑出家門，莊男也追出。

2人在大馬路上追逐，莊男在嘉義市西區友愛路上追上母親，自後方將母親抱起，母親已經雙腳離地，但莊男竟將母親重摔落地，母親頭部遭重創，當即倒地不起。莊男也不理會，自行離去。直到15分鐘後，晨運的路人經過，才趕緊將母親送往衛生福利部嘉義醫院救治，但最後仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，住院10日後過世。檢警偵辦後，認為莊男涉嫌「家暴傷害致人於死罪」嫌，提起公訴。

一審嘉義地院國民法官審理後，認為莊男惡性重大，因此判處有期徒刑17年5月。莊男與檢方均針對量刑部分上訴，莊男主張，自己長期以來在家庭關係中失落與不睦，因自己沉迷賭博又導致生活困頓，進而與母親產生金錢糾紛及情緒衝突等因素，導致情緒失控，進而犯下本案，應該符合情堪憫恕的規定，請求減刑。

但二審高等法院台南分院不採信，駁回上訴，維持17年5月的刑度。全案在上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。