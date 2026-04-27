高雄警官設局女下屬開房遭拒　霸凌報復竟被包庇

▲高雄市警察局（圖）受理女警申訴、報案後，已展開性騷、霸凌的調查。



圖文／鏡週刊

高雄警界爆發離譜性騷案！本刊接獲投訴，指某分局一名已婚警官以一群同事爬山當藉口，約一名女下屬同行，沒想到集合時卻只有他和女下屬2人，緊接著再用話術誘騙到溫泉會館開房泡湯，女下屬嚴厲拒絕，警官才沒得逞。事後女下屬向分局督察組申訴，但因組長與該警官關係很好、官官相護，拖了近半年都沒處理，還放任警官刁難、霸凌女下屬，女下屬幾乎崩潰，最近才在同事協助下，向高雄市警局提出性騷及霸凌申訴，並向婦幼警察隊報案提告，希望能夠討回公道。

投訴人A小姐指出，被害女警去年調到該分局上班，人生地不熟，已婚的單位主管利用跟女警獨處的機會，探詢她個人感情、生活狀況，得知她單身後，就稱已約好同事們要去爬山，順便約女警一同前往，女警為了融入團隊，不疑有他答應主管的邀約。

到了約定當天，主管卻表示，有的同事臨時有事無法前往，有的自行上山會合，女警信以為真，搭上主管的車，沒想到竟被帶到一間溫泉會館。女警一開始以為是要到大眾池泡腳，但主管逕自開了一間兩人湯屋，不斷要求女警陪他泡湯，女警無法接受，嚴厲拒絕，主管才沒有得逞。

▲男警官把女下屬載到溫泉會館、企圖開房泡湯，女下屬嚴厲拒絕。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

事後，女警向督察組反映，但完全沒調查，也沒依規定將二人隔離，原來督察組長跟主管交情不錯，更疑似把被害人的指控內容洩漏給對方，害女警天天都要面對主管，壓力很大，連敘獎或排假也常被刁難，期間長達半年。

▲男警官邀女下屬爬山，女下屬事後發現根本是假的。（示意圖、非當事人，東方IC）

另名知情人士B先生表示，包庇加害人的督察組長，在高雄警界也是有名的霸凌者，他調到該分局後，組裡至少六名同仁申請提早退休或請調其他單位，不願與他共事；涉及性騷的主管跟督察組長狼狽為奸，讓基層有苦難言。

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