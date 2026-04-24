超巨老鼠實現吃肉自由！豬肉攤上大口啃肉　民眾嚇壞：隔天正常賣

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區某傳統市場驚傳食安疑慮！有民眾在深夜路過肉攤時，驚見「超巨老鼠」直接爬上攤位叼食生豬肉，畫面令人作嘔。高雄市衛生局接獲陳情後派員前往稽查，業者坦承照片中的攤位確實為其所有，衛生局針對現場多項缺失責令限期改善，若複查未過，可裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

▲高雄鳳山豬肉攤驚見「超巨老鼠」大口啃生肉。（圖／民眾提供）

有民眾在23日凌晨0時30分許路過鳳山區某傳統市場，在堆積如山的豬肉攤上，驚見疑似有兩隻巨大老鼠正在瘋狂啃食生豬肉，隔天早上再前去查看，發現該攤位仍正常營業，恐怕已有許多不知情的消費者將「老鼠啃過的生肉」買回家烹飪，衛生條件令人堪憂。

衛生局表示，昨（23）日接獲該陳情案件，即會同經發局前往現場查察，但該市場下午未營業，即依「食品良好衛生規範準則」進行查察，當場發現鼠跡，已令市場管理者限期改善24小時改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

▲▼豬肉攤驚見「超巨老鼠」大口啃生肉，衛生局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局今日再度前往該攤商查察，現場未發現鼠跡，業者則坦承陳情所示照片確為該攤，針對營業前肉品未落實驗收覆蓋及製備環境設備不潔、清潔用品未專區放置、從業人員未佩戴口罩等缺失，依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定責令業者限期改善；屆期複查未改善，將依同法44條規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局責令市場肉品攤商應設置有效防止病媒侵入之設施，加強肉品驗收及覆蓋，落實「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」的防鼠3不措施。此外，食材及廚餘應妥善覆蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。