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社會 社會焦點 保障人權

慣犯！「借錢哥」把台鐵當澡堂全裸入浴　4月連爆3案警鎖定身分抓人

記者閔文昱／綜合報導 

台鐵1136次區間車今（26）日上午驚傳離譜事件，一名男乘客竟在行駛途中的無障礙廁所內全裸洗澡，導致大量積水外溢至車廂地板，現場宛如「淹水」。鐵路警察局獲報後調閱監視器追查，驚覺這名洗澡怪客身分並不單純，竟然就是長年出沒於台北車站周邊、以四處討錢聞名的「借錢哥」潘姓男子。

根據社群平台Threads上的直擊影片，當時積水不斷從廁所大門縫隙湧出，整節車廂地板瞬間濕答答一片。列車長接獲緊急鈴通報後趕往第5車廂查看，推開廁所門的瞬間，赫然發現潘男正赤條條地在裡面沖澡，隨即要求其穿上衣服。台鐵表示，由於當下需優先在萬華站借用拖把清理環境，以避免乘客滑倒受傷，未能及時將人攔下，導致潘男隨後在台北車站下車趁亂離去。

▲▼一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

▲一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供，下同）

警方一眼認出：又是這位頭痛人物

鐵路警察局台北分局指出，涉案的51歲潘姓男子有詐欺、竊盜等多項前科，他並非列管街友，卻長期徘徊於北捷、台鐵及高鐵交匯的三鐵共構區，看準人潮眾多，藉故向路過民眾「借100元」，是警方與旅客眼中的頭痛人物。潘男過去也曾在台北小巨蛋等地故技重施，沒想到消失一段時間後，這次竟將台鐵車廂當成自家澡堂，離譜行徑再度引發社會騷動。

▲▼一名男子在台鐵區間車廁所洗澡導致車廂淹水。（圖／網友23_lyxnnn授權提供）

本月已爆三起 警：依法究辦絕不寬貸

令人擔憂的是，這類「車廂淹水」事件並非偶然。台鐵清查發現，光是今年4月就已發生至少3起類似案例，包含20日的2538次、25日的115次以及今日的1136次列車，皆因旅客不當使用廁所蓮蓬頭導致積水，目前正釐清是否皆為潘男所為。警方強調，潘男的行為已違反《鐵路法》第71條第1項第7款「未經許可在車廂內從事影響秩序之行為」，目前已通知其到案說明，將依法究辦。

台鐵公司對此呼籲，旅客搭乘大眾運輸工具應遵守使用規範，共同維護公共衛生與乘車環境。若在乘車時遇到類似異常情形，可第一時間撥打客服電話或就近通知列車長即時處理，切勿讓個人荒謬行徑損害全體乘客的權益。

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