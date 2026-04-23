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追尾撞出「槍毒」！毒駕男藏2手槍+海洛因…住家再起獲大量毒

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區永安大橋日前一名45歲楊姓男子上午開車行經時，疑未注意車前狀況，追撞前方停等的小客車，警方獲報到場處理車禍時，意外在楊男車內搜出2把改造手槍、23 顆子彈及毒品海洛因，經實施唾液快篩呈現2種毒品陽性反應。警方隨後擴大搜查，在他住家再起獲毒品海洛因、安非他命，全案依槍砲、毒品及公共危險罪（毒駕）移送法辦。

▼楊男毒駕發生追尾車禍，蘆洲警搜出2把改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼楊男毒駕發生追尾車禍，蘆洲警搜出2把改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

15日上午8時許，楊姓男子開車沿永安大橋往蘆洲方向行駛，疑似未注意前方路況，直接追撞因車流壅塞正在停等的小客車。蘆洲警方獲報趕抵現場，雖然雙方均無人受傷，但在調查肇事車輛時，員警發現車內藏有可疑物品，竟搜出改造手槍2把、子彈23顆，以及毒品海洛因1.1公克。

蘆洲警方立即前往楊男的住處搜索，再查獲3包海洛因共12.7克及安非他命30.8公克。警方將查獲的槍枝送往警察局進行檢測。初步鑑定結果確認這2把改造手槍均具有強大殺傷力。

針對交通事故部分，警方對楊男進行唾液快篩，發現海洛因及安非他命均呈現陽性反應，證實為「毒駕」。依法開單舉發並當場扣押肇事車輛。楊男對於槍毒來源避重就輕，警方將持續追查槍枝及毒品來源。全案訊後依毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例以及公共危險罪（毒駕），將楊男移送新北地檢署偵辦。

▲▼楊男毒駕發生追尾車禍，蘆洲警搜出2把改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼楊男毒駕發生追尾車禍，蘆洲警搜出2把改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼楊男毒駕發生追尾車禍，蘆洲警搜出2把改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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