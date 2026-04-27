報案反被色警性侵　她想提告卻遭嗆：這個人官很大喔

▲高雄市議員吳銘賜（左）針對偵查隊長涉嫌性侵、猥褻女子，質詢時任警察局長林炎田（右）。（翻攝議會畫面）



圖文／鏡週刊

除了已婚男警官性騷女下屬，高雄警界還爆發偵查隊長性侵、猥褻報案女子的事件，十分誇張。去年十一月，高雄市議員吳銘賜接獲一名女子陳情，指控官拜二線三星的偵查隊長，對她性侵、猥褻，導致她身心嚴重受創，出現失眠、焦慮等症狀，必須靠藥物平復情緒，忍耐半年之後，女子到婦幼警察隊報案，卻被警告：「妳確定要提告？這個人官很大喔！」

吳銘賜說，被害女子懷疑自己上班途中被人尾隨，所以向這名隊長求助，不久之後，隊長以「找到可疑對象」為由，約她到家中「詳談」，女子赴約後，隊長卻對她伸出狼爪，撫摸她的背部、臀部、大腿內側及私密部位，女子當場明確拒絕，隊長仍強行抱住她、索吻，後來隊長的主管來電，她才幸運逃脫。

吳銘賜指出，被害女子詳細描述案發經過、手繪現場環境，內容很具體，他認為案件可信度很高，呼籲警方審慎調查，保障被害人權益，時任高雄市警察局長林炎田則強調，已受理報案、提告，無論對象是誰，絕不包庇、縱容，目前全案仍然由高雄地檢署偵辦中。

除了高雄警界狀況連連，二年前，嘉義縣警局也有員警在女廁及更衣間偷拍女警官，當場被逮，警方還在他的手機、雲端中，發現其他女警的不雅影像。但女警官指控，她向長官反應後，不但未立案偵辦，也沒召開性平會，甚至讓偷拍的員警火速退休，涉嫌吃案。女警官無法接受，向監察院陳情，監委調查後認定警方怠於處理、違反程序，對被害人造成二次傷害，因此提出糾正。

Ａ小姐及Ｂ先生指出，警界性平事件層出不窮，被害人往往因官官相護等因素權益受損，呼籲相關單位介入調查時，一定要有同理心，更要建立性別友善的環境，避免被害人二度傷害，並且讓所有同仁都能安心工作。

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