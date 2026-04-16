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竹崎農會攜手青農與學童　採番茄義賣助弱勢

▲▼ 採小番茄化愛心！竹崎農會攜手青農鹿滿國小 義賣助弱勢 。（圖／竹崎農會提供）

▲▼ 採小番茄化愛心！竹崎農會攜手青農鹿滿國小 義賣助弱勢 。（圖／竹崎農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣食農教育並深耕在地關懷，竹崎地區農會今日與榮獲全國評鑑亞軍的青農吳忠恩及鹿滿國小合作，舉辦一場充滿溫度的「食農體驗暨愛心義賣」活動。學生們親手採摘新鮮小番茄並裝盒義賣，所得全數捐助復金慈善基金會，將勞動成果化為社會大愛的種子。

▲▼ 採小番茄化愛心！竹崎農會攜手青農鹿滿國小 義賣助弱勢 。（圖／竹崎農會提供）


活動於吳忠恩的溫室番茄園展開。在農友的專業指導下，鹿滿國小學童穿梭在結實累累的番茄藤蔓間，認真挑選、採摘紅潤飽滿的小番茄。青農吳忠恩感性表示，能將全國評鑑亞軍等級的優質果實與孩子分享，並引導他們了解農業生產的不易，是一件極具意義的事；他希望孩子們在品嚐甜美果實的同時，也能體會農民守護土地的初心。

▲▼ 採小番茄化愛心！竹崎農會攜手青農鹿滿國小 義賣助弱勢 。（圖／竹崎農會提供）


此次活動共完成 60 盒愛心番茄，義賣所得全數捐贈給長期照顧在地弱勢的「復金慈善基金會」。竹崎地區農會總幹事林孟怡指出，農會長期推動食農教育，初衷是希望孩子不只看見農業的產值，更能看見土地與人情之間的深刻連結。透過親手採收與義賣，學童能親身實踐「取之於土地，用之於社會」的精神。

▲▼ 採小番茄化愛心！竹崎農會攜手青農鹿滿國小 義賣助弱勢 。（圖／竹崎農會提供）

看著孩子們忙碌的身影與純真的笑容，這顆顆紅潤的小番茄已超越了農作物的範疇，成為串連農業、校園與公益的溫暖橋梁，為竹崎農村寫下感人的一頁。

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