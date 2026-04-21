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等了多年！2.6億改建豐岡橋終動工　將解決交通瓶頸

▲雲林縣政府舉行豐岡橋改建工程動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府舉行豐岡橋改建工程動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

橫跨大湖口溪、連接斗南鎮與大埤鄉的重要通道「豐岡橋」，因長年受限於橋梁高度不足與河道瓶頸問題，逢豪雨易淹、甚至封橋，影響通行安全與防洪量能。雲林縣政府歷經多年爭取，今（21）日正式舉行改建工程動土典禮，宣告這座承載地方記憶的橋梁，將迎來全新蛻變。

張麗善率縣府團隊與中央、地方民代及鄉鎮代表出席動土儀式，地方鄉親齊聚見證，為這項期待已久的工程揭開序幕。新橋總經費達2億6,799萬餘元，由中央與地方共同分擔，工程已於今年1月30日決標，工期約535日曆天，預計2027年10月完工。

▲雲林縣政府舉行豐岡橋改建工程動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲舊橋因高度不足與淤積問題，影響防洪與通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長表示，「雲林縣斗南鎮豐岡橋橋梁改建工程」施工，為降低抬升高度，採2墩3跨之鋼I型梁橋設計，以弧形工法設置，兩側橋台銜接處抬高約1公尺（中心處抬高約2.3公尺），盡量減少對銜接道路的影響；另考量人行空間及前後道路寬度，雲林縣政府自籌經費近新台幣6,473萬元加以拓寬，拓寬後橋樑總寬為14公尺，可配置雙向各1混合車道、路肩及人行道。

縣長張麗善強調，豐岡橋改建拓寬是地方民意長年關切，也是在地鄉親引頸期盼的重大工程，在地方議會支持之下，自籌逾1億335萬辦理豐岡橋梁改建工程，拓寬後可大幅提升通行安全，同時解決防洪瓶頸，讓大埤鄉、斗南鎮鄉親通橋更加平安順暢。

▲雲林縣政府舉行豐岡橋改建工程動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲舊橋因高度不足與淤積問題，影響防洪與通行。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委張嘉郡指出，斗南、大埤鄉親殷殷期盼豐岡橋改建，今天正式動土，豐岡橋從1998年興建到今已不敷使用，甚至成為了大湖口溪防洪瓶頸段，每逢大雨淹水，對農產品、居民居住安全影響甚鉅。於2024年就任立法委員後的首次會勘，她即感受到當地對豐岡橋改善迫切需求，後續也邀集經濟部長、次長、水利署署長研擬討論，最終於2025年順利得到中央水利署核定1億6000多萬經費啟動豐岡橋梁治理。

張嘉郡感謝雲林縣政府順應民意，把原本10公尺寬的橋梁拓寬成14公尺，並自行吸收新增工程經費，更肯定張麗善縣長帶領縣府團隊關心地方需求、從善如流支持地方各項建設，讓雲林縣越來越好、越來越安全。

斗南鎮長沈暉勛亦指出，豐岡橋位於大湖口溪下游與虎尾溪交界處，每逢上游豪雨，常造成周邊村里淹水風險，危及居民生命財產安全，盼改建後能有效改善水患問題；大埤鄉長林森寶也表示，豐岡橋長年困擾兩地居民，尤其農業重鎮更易受淹水影響，期盼工程完工後讓交通與生活回歸穩定。

▲雲林縣政府舉行豐岡橋改建工程動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲工程預計2027年完工，改善斗南與大埤交通環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

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