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交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

▲雲林縣府於虎尾芒果大道設置詩文燈箱，打造「台灣新詩道」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣府於虎尾芒果大道設置詩文燈箱，打造「台灣新詩道」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府在虎尾鎮雲92-1線「芒果大道」打造全新文化地景，「台灣新詩道」詩文燈箱17日正式開箱。張麗善率縣府團隊與地方民代、文學創作者共同出席，在綠蔭與道路交織的場域中，見證交通建設與人文藝術融合的新篇章。

雲林縣長張麗善說明，芒果大道作為串聯虎尾新舊城區的重要幹道，全長1.526公里、寬30公尺，總經費約4.35億元，沿線規劃人行與自行車空間，並保留既有芒果樹與生態景觀，自2025年9月通車後，逐步形塑兼具機能與美感的城市廊道。此次再透過詩文燈箱點綴，讓道路在晨光與暮色之間，多了一層靜謐的人文風景。

▲雲林縣府於虎尾芒果大道設置詩文燈箱，打造「台灣新詩道」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「台灣新詩道」徵集縣內4位文學家、10首以在地元素創作的新詩。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，芒果大道目前已逐步完善，透過詩文燈箱設置，打造「台灣新詩道」，讓民眾在晨昏散步之際，能在寓教於樂中認識在地文學家，了解其筆下對雲林產業、風景與人情的描寫，深化對土地的認同。她強調，雲林擁有深厚文化底蘊，許多在地藝術家更已揚名國際舞台，並非文化沙漠，而是深藏不露。

「台灣新詩道」徵集縣內4位文學家、10首以在地元素創作的新詩，讓道路不僅是交通動線，更成為承載記憶與人文的生活場域。此次燈箱作品集結曾美滿、王大豐、游淑如與丁耀林等在地作家創作，透過文字描繪虎尾的產業紋理與生活景象，讓用路人行經其間，得以在步伐停留之際閱讀城市故事。

雲林縣議會議長黃凱表示，芒果大道是虎尾重要交通地標，透過詩文作品的呈現，展現地方文化特色，未來有望成為虎尾重要觀光景點，吸引民眾前往高鐵雲林站周邊散步遊憩，體驗文學之美。
虎尾鎮長林嘉弘指出，芒果大道承載虎尾歷史記憶，也象徵未來發展，「台灣新詩道」順利完成，未來不僅是優質的休憩空間，更是展現虎尾文化人情的重要平台。

詩人曾美滿表示，詩作如同城鎮的文化櫥窗，其作品《虎尾小鎮》描繪虎尾宗教產業文化與古建築特色，如合同廳舍、雲林故事館及布袋戲館等地標，期盼民眾透過閱讀與朗誦，更加認識虎尾。交工局長汪令堯表示，芒果大道結合交通建設、景觀設計與人文藝術，透過詩文燈箱打造具教育與文化意涵的公共空間，未來將持續優化相關設施，讓「台灣新詩道」成為雲林文化觀光新亮點。

▲雲林縣府於虎尾芒果大道設置詩文燈箱，打造「台灣新詩道」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲詩人曾美滿表示，詩作如同城鎮的文化櫥窗，期盼民眾透過閱讀與朗誦，更加認識虎尾。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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