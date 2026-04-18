從農廢到黃金資源　雲林鳳梨全循環場域將上線

▲雲林縣長張麗善率隊現勘鳳梨資材循環利用場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（17）日率縣府團隊，前往「農業剩餘資材循環利用場域」進行現地勘查，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術與場域建置進度。現場由永興果菜生產合作社與虎尾科技大學共同執行，並結合工業技術研究院、紡織產業綜合研究所等單位資源，展現雲林在農業廢棄物高值化利用上的具體成果。

此次場域由農業部農糧署與雲林縣政府共同補助建置，設備已完成並進入試車階段，預計5月試營運、7月正式上線。走進場域，從原料處理到產品轉化，各項流程環環相扣，包括植物纖維取纖、微波乾燥、破碎細化、發酵處理與儲存應用，逐步將過往被視為廢棄物的鳳梨葉與莖，轉化為可再利用的資源。

▲鳳梨葉經處理後可抽取植物纖維，應用於紡織產業。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林為農業大縣，每年產生大量農業剩餘資材，若未妥善處理，不僅造成環境負擔，也流失潛在價值。雲林縣政府近年來致力於永續農業、淨零減碳以及經濟循環再利用，縣府自2023年起攜手國立虎尾科技大學、財團法人工業技術研究院、財團法人紡織產業綜合研究所及在地合作社，推動鳳梨剩餘資材循環利用，並多方共同簽署合作備忘錄，逐步建立從農業端到產業端的循環應用體系，讓農業廢棄物轉化為具經濟價值的資源。

現場展示顯示，鳳梨葉經處理後可抽取植物纖維，應用於紡織產業；剩餘渣料則可轉為青貯飼料或微粉材料；鳳梨莖則可萃取高純度酵素，進一步應用於食品、醫藥與生技領域，完整呈現「零廢棄」的循環模式，減少環境負擔之餘，也開創產業新價值。

▲雲林為農業大縣，每年產生大量農業剩餘資材，若未妥善處理，不僅造成環境負擔，也流失潛在價值。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長指出，鳳梨葉、鳳梨莖也能藉由經濟循環再利用成為日常生活中衣服、襪子、毛巾，雲林縣透過產官學研合作，尤其在保證責任雲林縣永興果菜生產合作社黃威騰理事主席不惜成本、歷經過2年半努力下，今天「農業剩餘資材循環利用場域」終於有了初步成果。針對前端最耗人工跟成本的田間採收，雲林縣政府將全力支持協助機械化採收、分葉機具建構，也希望中央地方通力合作，讓雲林縣所推動鳳梨資材全循環，在日常生活真正落實淨零減碳面向。

縣府指出，面對氣候變遷壓力，雲林每年約產生2,000噸鳳梨剩餘資材，過去多以掩埋或堆肥處理，如今透過導入循環經濟模式，建立一條龍資源化流程，不僅降低環境衝擊，也為農業創造嶄新發展契機。

計劃處長李明岳表示，透過此次現勘掌握整體推動進度，同時也發現包括鳳梨葉自動化採收、莖葉分離等設備仍待強化，未來將整合中央與地方資源及技術單位力量，降低營運成本、提升市場競爭力，進一步推動循環經濟擴散，帶動農業轉型升級。

▲鳳梨葉、鳳梨莖也能藉由經濟循環再利用成為日常生活中衣服、襪子、毛巾。（圖／記者游瓊華翻攝）