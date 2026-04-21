行政院補提3位中選會委員　驚見法務部次長黃謀信在列

▲行政院今補提中選會名單。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會目前僅4位委員，依法不足開會門檻。行政院長卓榮泰今（21日）在立院備詢時說，將依法任命立法院上月通過的4位中選會委員，並補提3位人選。據了解，行政院提名沈淑妃為副主任委員、蔡維哲為委員，任期至118年11月3日；另前委員蒙志成請辭之遺缺，提名現任法務部次長黃謀信繼任，任期至116年11月3日止。

中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月，依規定中選會至少要5位委員才能開委員會議並做出決議等。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦名單李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人，則遭藍白封殺。

行政院日前多次表示，院長卓榮泰去年9月主動向立法院長韓國瑜表達兩院合作善意，在韓院長允諾協助後，行政院應韓院長建議與在野黨要求，在在野黨主席改選之後，發函請立法院3黨團推薦中選會人選名單。但在行政院釋出善意後，沒有看到立法院的誠意，難以接受在野黨封殺3位被提名人的結果。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。針對中選會委員提名部分，卓承諾，今天就會送出補提名的3位人選名單，也同時也依法任命立法院通過的4位委員。

行政院今送出補提名的名單，包含提名沈淑妃為副主任委員，過去曾任行政院法規會主委、內政部主秘，提名中山大學特聘教授蔡維哲為委員，2人的任期至118年11月3日。另外，前委員蒙志成因案請辭的遺缺，提名現任法務部次長黃謀信繼任，任期至116年11月3日止。

