斥中國粗暴行徑阻賴清德出訪　行政院：朝野應一致對外表達譴責

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德預計22日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。行政院發言人李慧芝今（21日）表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴清德總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，行政院予以強烈譴責。

總統府聲明指出，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

總統府指出，這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

李慧芝指出，我國元首出訪行之有年，相關作法均依國際慣例辦理。此次中國當局施壓干預他國決策，不僅持續打壓台灣的國際參與空間，甚至將造成我國元首飛航安全影響，此等粗暴行徑，不僅在國際社會絕無僅有，更是嚴重破壞區域和平穩定。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，有權利走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。然而中國當局不斷升高打壓力道，此時此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，國人亦應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。