斷言國民黨版軍購案+N不可行　許毓仁：別讓政黨競爭變國安破口

▲前國民黨立委許毓仁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

軍購條例本周三進入協商深水區，最快28日可表決，但國民黨3800億＋N、民眾黨4000億及行政院1.25兆元版本，朝野僅在條例名稱達成共識。對於國民黨堅持收到發價書才同意政院送審的「＋Ｎ條款」，前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁今（19日）指出，台灣社會多數民意支持提升國防預算，藍營真正應該做的是向中間靠攏，在國家安全與防衛議題上站穩立場。可以強力監督，可以要求透明，可以防弊，但不要讓監督變成癱瘓，不要讓政黨競爭變成國安破口。

許毓仁今在臉書發文說，本週率領華府智庫訪團訪問台北，聚焦台灣國防預算與軍購議題。在與行政部門、立法部門、各界人士，以及 AIT 處長谷立言等多場會議與實質交流中，大家傳遞出的訊號非常清楚台灣的國防預算不能再等。他說，這次訪問中，要特別感謝立法院長韓國瑜召集跨黨派代表進行交流，包括國民黨立委陳永康、民進黨立委鍾佳濱‘民眾黨立委王安祥。這樣的安排本身就說明了一件事：國防安全不是單一政黨的議題而是整個國家共同面對的責任。

許毓仁表示，軍購案有其時間急迫性，眼下最大的問題在於，國防預算仍卡在立法院。如果在川習會前仍無法形成明確結論，台灣就可能在外部情勢變動前，先暴露出自己的戰略破口。在三月初川習通話中，中國領導人習近平已經明確表達，對於華府對台軍售部分要求美國總統川普可以減低軍購或延遲處理，做為川習會見面的主要訴求之一。

許毓仁認為，川普與習近平的會面規劃正朝 5 月14號舉行，中美雙方在5月7號前就會就所有會談要點形成清單。這也代表台灣剩下的政策時間其實非常有限。他表示，國民黨目前版本+N不可行。對國民黨而言，目前提出的「3800億＋N」版本，在行政與立法程序上都存在明顯困難。所謂「＋N」，無論在預算執行可行性，立法慣例上還是對外說明上，都很難向華府交代。+N 園藝是指等發價書過來之後，再編列預算。

許毓仁說，台灣目前面對的威脅和威脅行動是橘子增加，而且不斷上升的，如果沒有一套整體陸海空的防衛構想，做提前預備，而是到了美方願意賣給我們什麼才編預算的話，恐怕會淪落到戰備系統量能不足的狀態。他認為，若立法院最後通過的是一個模糊、不完整、缺乏執行路徑的方案，面對的將會是美國國會與行政部門對台灣決心與能力的疑慮。#國民黨與華府的夥伴關係也會受到相當程度的衝擊，未來要修補會花很大的力氣。

許毓仁主張，自己過去當過立法委員也在國防外交委員會服務過，可以理解國民黨對商購 （DCS, Direct Commercial Sales) 可能衍生弊案的顧慮。這不是不能談，也不是不能監督。但監督的工具很多，包括強化立法審查、附帶決議、預算凍結、分階段撥付等。若因噎廢食，直接把商購排除在外，對台灣本土國防產業與自主生產能力將是重大打擊。

許毓仁感嘆，更令人擔憂的是，現行版本甚至把無人機排除在外。這恰恰是台灣推動不對稱戰力最核心、也最急迫需要補上的一環。無人機不是可有可無的裝備，而是當前台灣防衛能力最具指標性的部分之一。若連無人機都無法透過快速商業採購取得，而一律要回到 政府採購（FMS）程序，不只時間來不及，在全球軍備需求大增、美軍自身也在大量消耗彈藥與裝備的情況下，等到發價書出來再編預算，屆時恐怕連排隊都未必排得上。

許毓仁從華府視角分析，自己在華府第一線工作，感受非常直接。川普是高度交易型的政治人物，這一點外界都知道。在這樣的政治邏輯下，台灣最需要做的，不是再增加新的不確定性，而是降低一切的戰略變因。而目前最大的變因：就是台灣是否展現出足夠明確的自我防衛決心。他說，華府看的不是口號，而是訊號與行動。國防預算所釋放的，就是最直接的 #政治訊號。若台灣自己都不願在預算上投入足夠資源，建立必要的戰略儲備與防衛系統，那麼未來一旦局勢惡化，又如何期待盟友會毫無保留地支持台灣？

許毓仁說，更現實的是，川普未必會在意這是民進黨、國民黨還是民眾黨誰造成的延宕，他看到的只會是「台灣整體」是否認真看待自己的安全。若答案是否定的，最後承擔代價的，不是某一個政黨，受到處罰的整個台灣。這種風險在川習會臨近之際尤其敏感。

許毓仁分析，「和平、實力、對話」這三者從來不是互斥關係。國民黨主張透過交流降低風險，民進黨主張透過提升實力強化嚇阻，這兩條路線其實可以並行。但問題在於：如果你手上什麼都沒有，自我防衛能力又不足，你要拿什麼和對方談和平？

最後，許毓仁強調，這些話也許對部分藍營支持者來說不那麼好聽，但國家安全本來是全民責任。台灣社會多數民意支持提升國防預算，藍營真正應該做的是向中間靠攏，在國家安全與防衛議題上站穩立場。可以強力監督，可以要求透明，可以防弊，但不要讓監督變成癱瘓，不要讓政黨競爭變成國安破口。羅斯福總統說過：speak softly and carry a big stick （輕聲說話，帶著一根大棒子）。如果我們連棍子都沒有，面對愈來愈強大的壓力，難道真的只能選擇躺平嗎？