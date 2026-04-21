賴清德出訪史瓦帝尼受阻　民眾黨譴責中國打壓：無助兩岸關係發展

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德預計明天（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但今總統府秘書長潘孟安臨時召開記者會，因部分國家臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，民眾黨對中國表達嚴正抗議與譴責，這種打壓威脅不僅嚴重踐踏我國主權、干涉我國內政，更無助於兩岸關係發展。

總統府聲明指出，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

總統府指出，這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

針對總統府宣布賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻遭中國施壓非洲三國取消飛航許可，因而取消出訪一事，民眾黨對中國表達嚴正抗議與譴責，這種打壓威脅不僅嚴重踐踏我國主權、干涉我國內政，更無助於兩岸關係發展。

民眾黨重申，若中共持續蠻橫壓縮台灣外交空間恫嚇台灣人民，對兩岸、區域關係、乃至全球和平皆毫無助益，不僅無助兩岸健康交流，只會加劇台海緊張、把台灣人民往反方向越推越遠。

民眾黨全力支持我國政府持續穩健推動外交、提升台灣國際能見度與維繫友邦關係；同時再次呼籲中國停止以脅迫手段、矮化台灣主權。兩岸和平應是透過健康有序的經貿、文化交流來增添互信、降低衝突，我們將堅定捍衛國家主權與外交空間，絕不在任何威脅恐嚇之下退縮，唯有在對等、尊嚴的前提下展開對話，方是維繫台海和平的唯一正道。