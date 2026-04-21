中國打壓賴清德出訪專機　綠轟：干涉他國內政！吹噓惠台最大打臉

▲民進黨發言人、立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國政府藉由透過打壓非洲相關國家的手段，無端取消賴清德總統出訪史瓦帝尼專機飛航許可一事，民進黨發言人林楚茵表示，對於中國違反國際規範與慣例，以及干涉他國內政的野蠻行為，表達嚴正譴責。

潘孟安表示，原訂明天出發史瓦帝尼，由於專機在航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩，總統另外會指派特使出席史瓦帝尼活動。

潘孟安指出，這次有塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警之下取消飛航許可，中國當局以經濟脅迫強力施壓，國際間絕無僅有，威逼第三國改變主權決定行為，衝擊安全跟國際規範與慣例，對他國內政干預，破壞區域現狀，傷害人民感情。

對此，林楚茵表示，中華民國是主權獨立的國家，元首出訪友邦本是正常的外交工作，然而北京當局仍一如既往，試圖限縮台灣國際空間，甚至變本加厲地以逼迫第三國的方式，阻撓我國與友邦的正常交流。

林楚茵強調，甫結束的鄭習會，中國不斷吹噓「惠台」糖衣，協力者甚至說中國有「巨大的善意」，如今對台灣的粗暴打壓，對第三國的內政干涉，正是對中國官方宣傳最大的諷刺與打臉。

林楚茵呼籲，面對中國蠻橫打壓、破壞區域和諧及侵犯我國主權的行為，朝野應不分黨派同聲譴責。我們更應在此刻，給予仍在崗位上努力不懈的外交與國安團隊最大的支持與打氣，讓台灣持續被世界看見，勇敢堅定地走向世界舞台。