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賴清德出訪史瓦帝尼喊卡　綠委：習近平在測試台人是否習慣被限制

▲▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德原預計明（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼臨時喊卡。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜表示，「今天被擋的是總統的飛機，下一次被限制的，可能就是你我的選擇」，這件事影響的，從來不只是一趟行程。習近平在測試一件事，台灣社會會不會慢慢習慣這種限制，甚至開始覺得「這樣也沒辦法」。然後就慢慢放棄了？民進黨立委陳冠廷也強力譴責中共以經濟脅迫等手段迫使第三國取消我國專機飛航許可，並呼籲朝野政黨團結一致共同譴責，同時籲請國際夥伴正視中共持續打壓台灣國際空間的行徑。

潘孟安表示，原訂明天出發史瓦帝尼，由於專機在航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩，總統另外會指派特使出席史瓦帝尼活動。

潘孟安指出，這次有塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警之下取消飛航許可，中國當局以經濟脅迫強力施壓，國際間絕無僅有，威逼第三國改變主權決定行為，衝擊安全跟國際規範與慣例，對他國內政干預，破壞區域現狀，傷害人民感情。

對此，陳培瑜表示，「今天被擋的是總統的飛機，下一次被限制的，可能就是你我的選擇」，原本一趟正常的出訪，最後被迫暫緩。原因很清楚，中國出手施壓，讓途經國家臨時取消飛航許可。

陳培瑜批評，這是一種刻意的操作，中國習近平刻意用經濟力量去逼迫別國改變決定，把政治壓力一路往外延伸。今天可以要求別的國家不讓台灣的專機飛過，明天，就可能要求企業不要跟台灣合作，學校不要跟台灣交流，甚至讓台灣人一步一步被排除在外。

陳培瑜說，舉幾個生活中的例子讓大家理解台灣目前正在面臨的艱困處境。對做生意的人來說，市場一旦被當成工具，合作關係就不再單純。今天還在談的案子，明天可能因為政治壓力被迫中斷，風險變得不可預測。

陳培瑜指出，對家長來說，也很現實。我們希望孩子多看看世界、多一點機會，但如果國際交流隨時可能被卡住，未來的路就會變得更窄；對重視自由的人來說，更不用多說。當一個政權可以伸手干預別人的選擇，決定誰可以出現、誰要被消失，那就是極權的展現。

陳培瑜強調，這件事影響的，從來不只是一趟行程。習近平在測試一件事，台灣社會會不會慢慢習慣這種限制，甚至開始覺得「這樣也沒辦法」。然後就慢慢放棄了？中共這樣的行為，就是用經濟脅迫去干預他國主權，連飛航安全都可以當籌碼，這樣的作法既粗暴，也危險。如果連安全都可以被交換，那國際規則還剩下什麼？

陳培瑜認為，台灣走到今天，每一步都不容易。我們努力讓世界看到台灣，也努力讓下一代有更多選擇。我們都只是想好好生活，安心工作、把孩子照顧好，讓他們有更多可能。也希望當孩子問起「台灣在哪裡」的時候，我們可以很自然地說：我們在世界上，我們走得出去。

「這條路，不需要很激動，但需要一起走」，陳培瑜說，當我們願意彼此支持、願意守住選擇的自由，其實就已經在為下一代留下一個更寬的世界。我們一起，慢慢走，但不要退。

陳冠廷也發表聲明，強力譴責中共以經濟脅迫等手段迫使第三國取消我國專機飛航許可，並呼籲朝野政黨團結一致共同譴責，同時籲請國際夥伴正視中共持續打壓台灣國際空間的行徑。

陳冠廷表示，中共再次在外交上打壓我國的國際生存空間，令人深感遺憾。中共此次的手段已超越對邦交國的施壓，進一步迫使鄰近國家拒絕提供空域供我國使用，導致總統出訪無法順利成行。陳冠廷強調，「這種打壓我國國際空間的行徑，台灣人民絕對無法接受」。

陳冠廷呼籲朝野政黨共同起身，強力譴責中共此番作為。他指出，中共隨著軟硬實力的增長，持續以其力量打壓與其意見不同的聲音，對我國造成極大傷害。陳冠廷同時籲請各友邦及國際夥伴共同嚴厲譴責中共的行為，攜手捍衛台灣走向世界的權利。

 
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