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一張圖看懂！賴清德專機飛航路線　3島國正好卡在關鍵航道

▲▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者陶本和、郭運興／台北報導

總統賴清德預計明天（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼；不過，中國強力施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此總統府於21日晚間臨時宣布，暫緩本次出訪規劃。《ETtoday新聞雲》則製作一張總統專機飛行的示意圖，讓讀者們了解，這三個島國正位於前往史瓦帝尼的關鍵航道上。

國安會秘書長吳釗燮21日晚間於記者會上表示，這次總統出訪本來就採取「直飛」的模式，直飛可以避開目前在中東戰事等高風險的地方，史瓦帝尼位於非洲的東南沿岸地帶，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國飛航情報區，剛好在前往史瓦帝尼的關鍵航道上。

吳釗燮表示，我方依照國際慣例跟國際規範，順利取得所有國家飛航許可，但上述三個國家，近日內才無預警，也沒有理由的取消飛航許可，這是極為罕見的，據我們了解，他們受到北京當局的壓力，國安團隊面對新情勢時候，審慎評估跟規劃後，基於飛航安全跟元首安全，決定暫緩這次行動。

至於中國是以何種手段施壓這三個島國？國安官員受訪指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓威脅，提出「撤銷對其鉅額債務豁免」、「停止融資」及「進一步經濟制裁」等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

國安官員表示，實務上，按照國際民航規範以及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越FIR並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等。這種臨時撤銷的決定，國際罕見。

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